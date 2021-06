Sportsponsoring: Flavura Kaffee und Vending ist Sponsor der Kinderfußballmannschaft des FSV 1895 Magdeburg

Die Vending-Spezialisten von Flavura ( www.flavura.de) unterstützen die Kinderfußballmannschaft des FSV 1895 Magdeburg und spendieren den Nachwuchskickern neue Regenjagen.

Heute beginnt die Fußball Europameisterschaft und wir alle drücken unserer Nationalmannschaft, die am 15. Juni in das Turnier einsteigt, die Daumen. Wie wichtig gerade im Fußball die Nachwuchsarbeit ist, hat man letzte Woche gesehen, als die deutsche U21 Nationalmannschaft im Endspiel gegen Portugal gewonnen und somit vorgelegt hat.

+++ Neue Trainingsanzüge und Regenjacken für die Magdeburger E-Jugend +++

Fußball ist in Deutschland Volkssportart Nummer eins und so eifern schon die Kleinsten ihren großen Idolen nach. Damit dies in Zukunft noch etwas besser klappt, erhielt die Kinderfußballmannschaft des FSV 1895 Magdeburg jetzt neues Equipment. “Unsere E-Jugendkicker erhielten für die neue Saison neue Trainingsanzüge und Regenjacken. Die Freude war riesig und bereiteten den Nachwuchskickern strahlende Kinderaugen. Mit den neuen Outfits geht es weiter mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Der Verein, die Mannschaft samt Trainerteam bedanken sich bei den Sponsoren Flavura und Guido Berger SHL-Technik.”

+++ Flavura Kaffee und Vending +++

Flavura aus Berlin und Magdeburg ist der spezialisierte Automaten Hersteller, Automatengroßhandel, Automatenaufsteller, Automatenservice, Automatenvertrieb und Fachhändler von hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

+++ Zum Sortiment der Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören: +++

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten & Wasserspender

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

Weitere Informationen:

https://www.flavura.de

