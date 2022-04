Die REBA IMMOBILIEN AG unterstützt als Sportsponsoring-Partner ab sofort die Triathletin Janina Rhode, die sich für die Teilnahme an der Ironman Weltmeisterschaft im Mai 2022 in St. George in Utah (USA) qualifiziert hat.

Sportsponsoring: REBA IMMOBILIEN AG steigt als Sponsor beim Triathlon-Sport ein

Die REBA IMMOBILIEN AG unterstützt als Sportsponsoring-Partner ab sofort die Triathletin Janina Rhode, die sich für die Teilnahme an der Ironman Weltmeisterschaft im Mai 2022 in St. George in Utah (USA) qualifiziert hat.

Der Triathlon-Sport entstand Mitte der 70er Jahre in Folge der aufkommenden Fitnesswelle und erfreut sich seitdem immer größer werdender Beliebtheit. Seit dem Jahr 2000 ist Triathlon auch eine olympische Sportart. Die Mutter aller Triathlons und Traum eines jeden Athleten/Athletin dieser Sportart ist der seit 1978 auf Hawaii ausgetragene Ironman Triathlon. Bedingt durch die Corona Pandemie findet dieser 2022 allerdings nicht auf Hawaii, sondern in St. George in Utah (USA) statt. Hierfür hat sich auch, die aus Hannoversch-Münden (Niedersachsen) stammende, Janina Rhode qualifiziert und wird dabei von der REBA IMMOBILIEN AG unterstützt.

+++ Triathlon ist ein kostenintensiver Sport +++

„Der Triathlon-Sport ist sehr kostenintensiv. So betragen allein die Teilnahmegebühren beispielsweise für den Start bei Ironman-Rennen zwischen 500 und 1.000 Euro. Aber auch die Kosten für Reisen zu den Wettkampforten oder für die Ausrüstung und das Material sind erheblich. Allein ein professionelles Triathlon-Rad kann da schon mit 10.000 Euro zu Buche schlagen. Ohne Sponsoren könnten die meisten Athleten und Athletinnen ihren Sport nicht ausüben. Daher unterstützen wir die Triathletin Janina Rhode finanziell und materiell. Ab sofort sind wir damit quasi auf allen Vorbereitungs- und Wettkampfstationen bei ihr mit an Bord: Bei Trainingsradausfahrten, Lauftrainings, vorbereitenden Wettkämpfen, bis hin zu ihrer finalen Teilnahme an der Ironman Weltmeisterschaft im Mai dieses Jahres“, so Holger Ballwanz und Rene Reimann, Vorstände der REBA IMMOBILIEN AG.

Janina Rhode absolvierte nach ihrem Studium 2012 zunächst ein freiwilliges soziales Jahr im Sport bei der MT Melsungen. Anschließend folgte das Studium „B. Sc. Bewegung und Gesundheit“ in Gießen sowie das Masterstudium „M. Sc. Biomechanik, Motorik, Bewegungsanalyse“.

+++ Sportlicher Werdegang von Janina Rhode +++

Begonnen hat die sportliche Karriere von Janina Rhode im Jahr 2001 beim TSV Jahn Gensungen, einem kleinen Leichtathletik-Verein in ihrer Heimatstadt. Nach einer breitgefächerten leichtathletischen Ausbildung im Kindesalter, spezialisierte sich Janina Rhode im Jugendalter auf den Speerwurf. Seit Beginn des Jahres 2018 hat sich Janina Rhode aber komplett dem Triathlon-Sport verschrieben. Auf Initiative ihres aktuellen Trainers Martin Busch, hat sie sich in der Saison 2019 dem Damenteam des KSV Baunatal angeschlossen und konnte dort in der 1. Hessenliga erste Erfolge feiern. Nach einem Achtungserfolg in der Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21 km Laufen) beim 70.3 Ironman Maastricht gab Janina Rhode am 15.10.2021 beim Ironman Mallorca ihr Debut auf der Langdistanz und konnte dort gleich den 4. Platz in ihrer Altersklasse belegen. Mit diesem Ergebnis hat sie sich für die Ironman Weltmeisterschaft 2022 in den USA qualifiziert. Zudem ist die Triathletin auch in der Mitteldistanz für die 2023 in Lahti (Finnland) stattfindende 70.3 Inronman Weltmeisterschaft qualifiziert.

+++ Über die REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Immobilien: Gewerbeimmobilien, Hotelimmobilien und Wohnanlagen ( www.secret-sale-immobilien.com).

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet zudem einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierungen von gewerblichen Immobilien & Hotelsanierungen.

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Bad Sooden-Allendorf bei Kassel und Repräsentanten in Düsseldorf, Leipzig, und München in Deutschland sowie Hevíz am Balaton, Region Plattensee in Ungarn ist international als Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler für Neubau sowie als Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler und Hotelmakler für Off Market Immobilien (Gewerbeimmobilien: Anlageimmobilien, Betreiberimmobilien, Hotels, und Wohnanlagen) tätig.

+++ Off Market Immobilien Spezialist +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist im Gewerbeimmobilienbereich auf Off Market Immobilien spezialisiert (Off Market Deals: Off Market Immobilien Investments und Off Market Immobilien Transaktionen ohne öffentliche Bieterverfahren) und primär in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv.

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:

– Off Market Immobilien & Portfolios

– Bürogebäude

– Hotels & Hotelbaugrundstücke

– Wohnanlagen & Mehrfamilienhäuser

– Mikroapartmentanlagen & Studentenwohnheime

– Handelsimmobilien, EKZ-Immobilien & Shopping Center: Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Einkaufszentren, Supermärkte, Nahversorgungszentren, Lebensmittel-Discounter, Baumärkte, Gartenmärkte

– Seniorenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen

– Krankenhäuser, Kliniken & Ärztehäuser

– Logistikimmobilien & Parkhäuser

– Campingplätze & Ferienanlagen

– Grundstücke (z.B. für Hotelneubau, Studentisches Wohnen, Geschosswohnungsbau)

– Neubauprojekte

+++ Neubau und Bausanierung der REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist auch als Bauträger und Projektentwickler tätig und bietet einen umfassenden Service für Bausanierungen (Sanierungen & Renovierungen) an. Spezialgebiet: Hotelmodernisierungen & Hotelsanierungen

Weitere Informationen: https://www.reba-immobilien.ch

