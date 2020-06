Staatlich geförderte Beratung mit go-digital: portrino GmbH wird autorisierter Partner

Im Rahmen des Förderprogramms “go-digital” des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt der Bund kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) bei der Investition in die eigene Digitalisierung. Die portrino GmbH wurde nun als Beratungsunternehmen für das Modul digitale Markterschließung autorisiert, um KMU bei der Umsetzung Ihrer Online Projekte zu unterstützen.

Gerade in Zeiten, in denen Wirtschaftszweige immer komplexer vernetzt sind und der Markt einen Umbruch erlebt, ist es wichtig, die eigene Digitalisierung voranzutreiben und in die Online Präsenz und Wahrnehmung zu investieren. Da die Umsetzung digitaler Marketingmaßnahmen besonders für kleine und mittlere Unternehmen eine große finanzielle Belastung darstellt, werden im Rahmen von “go-digital” bis zu 50 % der Projektkosten vom Bund übernommen.

Mit 15 Jahren Erfahrung im Bereich Online Marketing und Webentwicklung kennt das Team von portrino die Anforderungen an erfolgreiche Online Shops, Webseiten und Kampagnen und teilt diese mit Kunden verschiedener Branchen. “Informationen und Produkte online zu konsumieren bzw. zu erhalten ist für viele selbstverständlich geworden”, erklärt Zsuzsa Rötter, Geschäftsführerin der portrino GmbH. “Damit unsere Kunden von ihren potenziellen Zielgruppen im Internet gefunden werden und diese auf ihre Bedürfnisse angepasst ansprechen können, unterstützen wir sie beim Aufbau einer Webpräsenz, bei der Suchmaschinenoptimierung und bei der Erstellung des passenden Contents.”

Über die portrino GmbH: Als Agentur für Software Entwicklung und Online Marketing ist das Dresdner Unternehmen seit 2005 auf die Umsetzung von Online Projekten spezialisiert. portrino unterstützt Kunden insbesondere im B2B Bereich bei Langzeitprojekten wie dem Aufbau einer neuen Website, der Erarbeitung einer Content Strategie oder der Entwicklung eines komplizierten Online Tools. Das erfahrene Team deckt damit alle Bereiche von Online Projekten ab – von der Konzeption über die Durchführung bis zur anschließenden Betreuung. Mehr Informationen finden Sie unter www.portrino.de

Kontakt

portrino GmbH

Julia Irrgang

Könneritzstraße 3

01067 Dresden

0351 500 95737

irrgang@portrino.de

http://www.portrino.de