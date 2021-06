Staatliche Registrierung in Russland und EAWU Staaten

Staatliche Registrierung für Kosmetik und Pflegeprodukte

Staatliche Registrierung ist eine EAC Bestätigung, dass die EAC zertifizierte Ware den hygienischen Vorschriften der Technischen Regelwerke (TR ZU/EAWU) der Zollunion entspricht. Die gesetzliche Vorschrift über die Staatliche Registrierung (SGR) wurde im Jahr 2010 geschaffen und gilt als Nachfolger des Hygienischen EAC Zertifikates. Die Staatliche Registrierung kann sowohl von dem Importeur als auch von dem Hersteller beantragt werden. Die Bestätigung der Staatlichen Registrierung (SGR) ist in allen Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU Mitgliedsstaaten) gleichermaßen gültig.

EAC Zulassung für Pflegeprodukte in Russland

Durch die Regelungen der EAWU Länder wird vorgeschrieben, dass der Hersteller einen Sitz im gemeinsamen Wirtschaftsgebiet der EAWU Staaten haben muss, um einen Antrag auf eine Staatliche Registrierung stellen zu können. Somit wird eine bevollmächtigte Vertretung des Herstellers für die Beantragung und Durchführung von EAC Zertifizierungsprozessen in der Zollunion benötigt. Der bevollmächtigte Vertreter muss seinen Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Zollunion haben. Oft tritt als Antragsteller ein Geschäftspartner des Herstellers aus den Staaten der Eurasischen Wirtschaftsunion auf. Dabei muss man berücksichtigen, dass nachher nur dieser Partner alleinig ein Vertriebsrecht für die ganze Zertifizierungsperiode hat und für alle anderen Distributoren eine Vollmacht für die Vertriebstätigkeit ausstellen muss. In solchen Situationen gerät der Hersteller in eine Abhängigkeit von seinem Geschäftspartner, der bei der EAC Zertifizierung als bevollmächtigte Vertragsperson des Herstellers auftrat. Wenn Sie unabhängig von den einzelnen Distributoren bleiben möchten, können wir Ihnen eine juristische Vertragsperson stellen. Diese Aufgabe kann durch unsere russische Niederlassung durchgeführt werden.

Nach der erfolgreichen EAC Zertifizierung werden wir allen Ihren Geschäftspartnern eine Vollmacht für die Vertriebstätigkeit ausstellen. Sofern Sie sich im Laufe der Zeit entscheiden, sich von bestimmten Distributoren zu trennen oder neue Distributoren engagieren zu wollen, werden wir Sie bei allen Ihren Entsendungen unterstützen und entsprechend die Vollmacht zurückziehen oder neu erstellen. Für detaillierte Informationen bezüglich der Stellung einer Vertragsperson, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne.

Folgende Produkte werden registriert:

Chemikalien

Kosmetik

Baumassen

Farben

Lacke

Körperpflegeprodukte

Nahrungsergänzungsmittel

Es existieren darüber hinaus weitere registrierungspflichtige Produktgruppen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Für die Erstellung der Staatlichen Registrierung werden Unterlagen benötigt:

Antrag auf Registrierung

Ausführliche Produktbeschreibung

Bedienungsanleitung

Übersetzte Etiketten und Beipackzettel

SDS Sicherheitsdatenblatt

Name des Herstellers

Herstellerbezeichnung

Sitz des Herstellers

Chemische Zusammensetzung

Vorhandene Zertifikate wie z.B. DIN, CE, ISO, GOST, EAC

Gegebenenfalls werden zusätzliche Informationen benötigt. Diese werden während des EAC Zertifizierungsprozesses von der Zertifizierungsstelle angefragt. Für weitere Einzelheiten schreiben Sie uns bitte eine Anfrage. Die Unterlagen und Produktproben werden in einer in der Eurasischen Wirtschaftsunion akkreditierten Prüfstelle untersucht und ausgewertet. Wenn keine Normenabweichungen festgestellt werden, wird ein Zertifikat über die Staatliche Registrierung ausgestellt. Die zertifizierten Erzeugnisse werden im staatlichen Register angemeldet. Die Produktinformationen werden allen Bürgern und Institutionen der Eurasischen Wirtschaftsunion im Internet frei zugänglich sein. Die Staatliche Registrierung wird einmalig durchgeführt und ist ohne zeitliche Begrenzung gültig.

Mehr Informationen über EAC Zertifizierung von Druckgeräten finden Sie hier: https://www.inorms.de/hygienische-expertise

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung: https://www.inorms.de/

Inorms ist Ihr Ansprechpartner für die EAC Zertifizierung. Durch unsere Tätigkeit ermöglichen wir eine unkomplizierte Abwicklung der Exporte, welche eine Umsatzsteigerung in den eurasischen Märkten begünstigt. Unsere Kunden haben unterschiedliche Produkte und gehören diversen Branchen an. Das eine haben sie aber gemein, sie genießen den Service von Inorms.

Kontakt

LLC Inorms

Jegor Schatov

Nobelstraße 3/5

41189 Mönchengladbach

021619909943

021619174980

inbox@inorms.de

https://www.inorms.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.