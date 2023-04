Stadtbewegung e.V. startet Sommersaison

Über 100 kostenlose Bewegungsangeboten in Berliner Parks ab Mai 2023

Der Verein Stadtbewegung e.V. startet mit über 100 kostenlosen Bewegungsangeboten in den Berliner Parks in die Sommersaison 2023. Das Angebot umfasst verschiedene Sport- und Bewegungsgruppen wie Fitness, Spaziergänge und vieles mehr. Die Teilnahme an den Gruppen ist offen für alle und jeder ist herzlich willkommen, unabhängig von sportlicher Leistung, Alter, Geschlecht, Herkunft, Einschränkung oder finanzieller Situation.

Die Bewegungsangebote finden wöchentlich statt und werden von über sechzig ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern geleitet. Neben dem normalen Sportbetrieb sind viele Gruppen öffentlich gefördert und daher kostenlos für Mitglieder und Nicht-Mitglieder.

Das Ziel von Stadtbewegung e.V. ist es, durch inklusive Bewegungsgruppen Menschen aus der Nachbarschaft zusammenzubringen und eine sichere Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle Teilnehmenden wohl fühlen. Mit Sport und Bewegung an der frischen Luft werden die Laune, die Gesundheit und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.

Die Bewegungsangebote werden von den Teilnehmenden sehr positiv aufgenommen. 80 Prozent der Teilnehmenden berichten, dass sich ihre Gesundheit durch die Teilnahme verbessert hat. 91 Prozent geben an, dass sie nun zufriedener mit sich sind. Darüber hinaus haben 39 Prozent der Teilnehmenden neue Menschen aus der Nachbarschaft kennengelernt.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich an den Bewegungsangeboten zu beteiligen und ein Teil der Stadtbewegung zu werden.

Weitere Informationen zu den Bewegungsangeboten, den Gruppen, häufigen Fragen und kurzfristigen Änderungen finden Sie auf der Website von Stadtbewegung e.V.

Pressekontakt:

Robin Spaetling

Stadtbewegung e.V.

Telefon: 030 57703597

E-Mail: info@stadtbewegung.de

Webseite: www.stadtbewegung.de

Weitere Infos und Fotos:

https://stadtbewegung.de/ueber-uns/

https://stadtbewegung.de/presse/

https://stadtbewegung.de/pressefotos/

Bewegung und Begegnung – kostenlose Gruppen an der frischen Luft in Berlin

