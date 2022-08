Städtevergleich: Die vier beliebtesten Sommer-Reiseziele bei Auto-Reisenden

Bremen, 01. August 2022. Mit Baden-Württemberg und Bayern sind gerade die letzten Bundesländer in die Sommerferien gestartet. Angesichts des anhaltenden Flug-Chaos sind Reiseziele, die problemlos per Auto erreicht werden können, für viele Urlauber die erste Wahl. Doch wohin geht die Reise, welche regionalen Unterschiede gibt es und wie weit müssen wir fahren? Bei aktuellen Spritpreisen um zwei Euro werden schließlich auch die An- und Rückreise schnell zu einem relevanten Budgetposten. Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen hat die Sommerreisen der deutschen Urlauber analysiert und die vier beliebtesten Urlaubsregionen für die 12 größten deutschen Städte ermittelt sowie die jeweilige Fahrstrecke zum populärsten Zielort der Region.

Kroatien gehört in diesem Sommer zu den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. Istrien schafft es gleich sieben Mal in die Top 4 der 12 untersuchten Städte. Am zweithäufigsten vertreten sind die Ostfriesischen Inseln mit sechs Platzierungen. Auf den geteilten dritten Rang mit jeweils fünf Nennungen kommen Nord-Holland, Ostfriesland und Rügen.

Für den Westen der Republik ist die niederländische Küste seit vielen Jahren ein Urlaubsmagnet: für Urlauber aus Dortmund, Köln und Essen die erste Wahl und mit durchschnittlich 311 Kilometer Fahrstrecke auch mit Kindern an Bord gut zu bewältigen.

Auf drei Top 1 Platzierungen kommen Rügen und Istrien. Berliner benötigen zur beliebten Ostsee Insel lediglich 310 km während Dresdner und Leipziger gut 500 km Fahrstrecke auf sich nehmen müssen. Für Münchner, Stuttgarter und Frankfurter ist Istrien in diesem Sommer die beliebteste Region. Nach Pula fahren Münchner mit 604 km lediglich 100 km weiter als Leipziger nach Rügen.

Frankfurter legen in jede Himmelsrichtung längere Strecken zurück und fahren im Mittel zu den vier beliebtesten Zielen 636 km, der Spitzenwert im Vergleich.

Die kürzeste Anreise hingegen haben Hamburger: im Mittel benötigen sie zu den Top 4 Zielen 220 km. Die beliebteste Region sind die Nordfriesischen Inseln, allen voran Sylt. Bis zum Autozug in Niebüll sind es nur 186 km. Hinsichtlich der Fahrstrecke die drittkürzeste Distanz. Am schnellsten am Urlaubsort sind Hamburger, die zur Lübecker Bucht möchten: 85 km sind es nach Scharbeutz.

Eine Übersicht mit allen Ergebnissen der Analyse finden Sie hier:

https://unternehmen.traum-ferienwohnungen.de/presse/pressemitteilungen/staedtevergleich-die-vier-beliebtesten-sommer-reiseziele-bei-auto-reisenden/

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla by OYO und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

Firmenkontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

presse@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Pressekontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

gattung@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/