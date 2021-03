Stärkung der Cateringbranche

MYMY catering die erste Catering Plattform als Partner von METRO Deutschland

– MYMY stärkt Caterer; mit einer Online Buchungsplattform, festen Catering-Paketen und Rezepten

– Kosten verringern für den Catering-Einkauf durch bessere Einkaufspreise

– Mehr Zeit für das Geschäft durch Reduktion der administrativen Aufgaben des Caterers

– Erweiterte Kundenbasis für den Caterer ohne aktive Neukundenakquise

Berlin, März 2021; MYMY catering und der auf Gastronomie spezialisierte Großhändler METRO haben sich zusammengetan, um der Catering-Industrie die Hand zu reichen und zu stärken – allen voran die Stärkung der Caterer selbst.

Bei MYMY catering wird der Fokus auf eine einfache und transparente Handhabe gelegt. Dieses geht in verschiedenen Richtungen wie Daniel Calvert, Geschäftsführer von MYMY catering weiß. “Nicht nur für die Kunden und deren Wünsche müssen Prozesse und Angebote optimiert werden, auch für die Männer und Frauen an den Töpfen. Wir wollen den Caterern in unserem Netzwerk die Möglichkeit geben, den administrativen Aufwand im Alltag zu verringern und sich wieder ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dazu gehört, dass wir die Neukundenakquise für sie übernehmen sowie eine Optimierung sämtlicher administrativen Aufgaben. Vor allem die Zahlungsströme wollen wir für unsere Caterer möglichst einfach und optimiert gestalten. Das ist bei einer Auftragsabwicklung über unsere Plattform möglich.”

Einfach wieder mehr Zeit und Geld

MYMY”s neueste Kooperation setzt genau bei Letzterem an. Gemeinsam mit METRO Deutschland sind Sonderkonditionen für das Catering-Angebot von MYMY catering erarbeitet worden. So können die Caterer bereits beim Einkauf aller nötigen Catering-Produkte sparen und ihre Gewinne maximieren.

“Mit MYMY catering haben wir einen starken Partner gefunden, der genau weiß, was wir benötigen. Die Kommunikation ist immer ehrlich und transparent, Aufträge

werden immer zeitnah abgerechnet. So kann ich mich mit meinem Team endlich wieder auf das Kochen und Ausrichten konzentrieren”, erklärt Christian Mehle, Dipl. Fleischermeister und Geschäftsführer bei Dream Catering Herne und bereits langjähriger Partner von MYMY catering. “Ich freu mich schon auf die neuen Sonderkonditionen, die im März in Kraft getreten sind und wenn wir uns dann wieder treffen und feiern dürfen. Dann geht es richtig los.”

Wir übernehmen Verantwortung

Gemeinsam stark aus der Krise zu kommen und sich Verantwortungen zu teilen, dafür werden die Stimmen immer lauter, weiß auch Carmen Voigt, Head of Key Account Manager bei METRO Deutschland und ist stolz auf die Kooperation zwischen METRO und MYMY catering. “Wir wollen die Gastronomie stärken, unterstützen und Seite an Seite stehen.”

Genau dieses ist im Catering Netzwerk von MYMY catering möglich – Seite an Seite. Der enge Austausch mit Kunden hilft hierbei, schnell auf die neuesten Wünsche und Bedingungen reagieren zu können. Einfache Planung, gute Konditionen und eine faire Partnerschaft ist das, was bei MYMY catering, die erste Catering Plattform als Partner der METRO, großgeschrieben wird.

Catering neu gedacht

Im Zuge des letzten Jahres haben sich Kundenwünsche und Kundenabfragen deutlich verändert. Durch Flexibilität und die Nähe am Markt konnte MYMY catering ihr Angebot des virtuellen Catering erfolgreich ausbauen. Der Kunde kann sich bereits ab 4,90EUR zzgl. Versand- oder Lieferkosten ein virtuelles Essen zusammenstellen. Ob im virtuellen Teamlunch oder bei der virtuellen Familienfeier verzehrt, ob persönlich geliefert oder deutschlandweit per Post verschickt, ist hierbei komplett dem Kundenwunsch überlassen. “Wir versuchen immer das Unmögliche möglich zu machen.”, wirft Calvert lachend ein, “In den letzten Monaten haben wir hier viel gelernt. Der Catering Markt hat sich verändert und wir gemeinsam mit ihm. Das ist bei allem was passiert, interessant zu beobachten. Unser Angebot richtet sich an den Kunden aber wir vergessen dabei nicht den Caterer selbst.”

Neben den virtuellen Angeboten bietet MYMY catering auch Büffet und Fingerfood Catering an. Fertig geschnürte Pakete machen nicht nur das Bestellen für den Kunden besonders einfach, sondern erleichtern auch die Planung für die Caterer. Für Büros sorgt das Angebot der MYMY canteen für das ideale und gesunde Mittagessen für die ganze Belegschaft. Das weitreichende Angebot von MYMY catering ist auf deren Webseite unter mymycatering.com einsehbar. Für individuelle Anfragen oder Anpassungen kann gerne bei einem Cateringberater über das Kontaktformular angefragt werden.

Bei Interesse, in das Catering-Netzwerk von MYMY catering aufgenommen zu werden, gerne per E-mail an pm@mymycatering.com melden.

Mehr Informationen unter mymycatering.com.

MYMY catering ist eine Marke der MeinWunschcatering GmbH mit Sitz in Berlin. Die bereits im Jahr 2017 gegründete Buchungsplattform bietet einen internationalen Online-Catering-Service für Geschäfts- und Privatkunden an. MYMY catering arbeitet mit lokalen Caterern zusammen, bietet feste Cateringpakete an und erarbeitet flexibel neue Konzepte entsprechend Wunsch und Nachfrage. Durch das Bereitstellen von Catering-Paketen, Rezepten, Zutatenlisten und Lieferbedingungen wird ein stets gleichbleibenden Qualitätsstandard sichergestellt. Seit der Gründung hat MYMY catering 2,1 Millionen Kunden erfolgreich mit Catering beliefert. Mehr Informationen unter mymycatering.com.

