Stahlhandel in Isernhagen seit 1992

Rund 10.000 Tonnen Stahl im Lager von Grobblechservice Stünkel

Die Grobblechservice Stünkel GmbH ist ein Stahlhandelsunternehmen aus dem niedersächsischen Isernhagen, das seit knapp 30 Jahren am Markt aktiv ist. Gegründet 1992, hat sich die Firma bei Kunden aus zahlreichen Branchen einen Namen gemacht und verfügt über ein umfangreiches Lagerprogramm. Hier hält Grobblechservice Stünkel Bleche in unterschiedlichen Güten und Abmessungen bereit. Diese kommen in diversen Bereichen wie dem Brücken- oder Waggonbau zum Einsatz. Insgesamt lagern rund 10.000 Tonnen Stahl in den Hallen der Stahlhandelsexperten aus dem Raum Hannover. Außerdem verfügt die Firma über eine Umstempelungsgenehmigung vom Germanischen Lloyd und TÜV sowie eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.

Hohe Qualitätsansprüche und weitreichender Service

Um ihren Kunden eine größtmögliche Qualität hinsichtlich der verschiedenen Stähle anbieten zu können, bezieht die Grobblechservice Stünkel GmbH ihre CUC-Grobbleche mit Zulassung gemäß dem Standard der Deutschen Bahn (DBS 918002-01/02) fast ausnahmslos von Werken mit Sitz in Deutschland. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen an, darunter nachträgliche Brucheinschnürungen nach EN 10164 Z15-Z35 oder US-Prüfungen gemäß EN 10160.

Lagerprogramm und Einsatzwecke: ausführliche Informationen online

Interessenten, die mehr über die verfügbaren Güten sowie die Services der Grobblechservice Stünkel GmbH erfahren möchten, werden auf der Website des Unternehmens fündig. Hier präsentiert der Stahlhandel aus Isernhagen sein Portfolio und gewährt unter anderem Einblicke in die verschiedenen Einsatzzwecke der verschiedenen Stahl-, Grob- und Kesselbleche. Außerdem kann eine Auflistung der wichtigsten Atteste und Zertifikate, über die das Unternehmen verfügt, eingesehen werden.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei Grobblechservice Stünkel GmbH, Isernhagen, Telefon: (+49) 5 11 / 72 68 2 – 0, https://www.grobblechservice.de

