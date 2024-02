STARFACE auf Erfolgskurs: Die Auszeichnungen des Jahres 2023 im Überblick

STARFACE sicherte sich auch 2023 zahlreiche renommierte Awards – von der Wahl zum „Besten TK- und UCC-Hersteller“ über die Bescheinigung „Sehr gute Cloud-PBX-Performance“ bis hin zum Gütesiegel „Familienfreundlichstes Unternehmen“

Karlsruhe, 22. Februar 2024. STARFACE blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück: Der UCC-Hersteller wurde in den vergangenen zwölf Monaten national und international mit einer Reihe wichtiger Awards ausgezeichnet – sowohl für seine Produkte und Lösungen als auch für strategische und unternehmerische Weichenstellungen des vergangenen Jahres.

„Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches 2023 zurück – nicht nur mit Blick auf die trotz schwieriger Zeiten positive Geschäftsentwicklung, sondern auch aufgrund der Anerkennung, die wir in der Branche erfahren haben“, so Florian Buzin, Geschäftsführer von STARFACE. „Die zahlreichen Auszeichnungen, mit denen wir in den letzten 12 Monaten bedacht wurden, sind ein schöner Beleg dafür, dass wir die richtigen Weichen gestellt haben und auf einem sehr guten Kurs sind. Wir freuen uns darauf, 2024 auf diesem Fundament aufzubauen.“

Hier einige Highlights im Überblick:

Telecom Handel-Leserwahl:

In der Kategorie „Bester TK- und UCC-Hersteller“ ausgezeichnet

Cloud-PBX-Vergleichstest der Connect Professional:

Gesamtnote „sehr gut“ in Bezug auf technische Leistung und Zuverlässigkeit der Verbindung

CHIP-Vergleichstest:

Im Ranking UCC / IP-Telefonie 2023 mit der Gesamtnote „Herausragend“ bewertet und im Bereich Produktqualität mit dem Prädikat „Top-Qualität“ ausgezeichnet

Channel Excellence Award der ChannelPartner:

Zum vierten Mal in Folge in der Kategorie UCC / IP-Telefonie ausgezeichnet

Top 100-Award:

Zum dritten Mal in Folge eine Platzierung in der Liste der hundert innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland

Kununu:

Mit dem „Top Company“-Siegel für das Jahr 2024 ausgezeichnet

Weitere Auszeichnungen:

– Freundin: Auszeichnung in der Kategorie „Familienfreundlichstes Unternehmen“

– Focus Business: Platzierung in der Liste der wachstumsstärksten Unternehmen

Weiterführende Informationen über STARFACE finden interessierte Leser unter: https://starface.com/.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der SF Technologies Gruppe, zu der auch die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München, gehören.

