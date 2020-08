Powerbank Xenia – hochwertiger Materialmix mit integrierten Anschlusskabeln

Die spacige Powerbank XENIA ist in den Farben schwarz, weiß, rot und blau erhältlich. Das individuelle Leuchtlogo auf der Glasoberfläche, bestellbar ab 100 Stück, ist ein echtes Highlight und verleiht der Powerbank eine futuristische Anmutung. Zuverlässig lädt die Powerbank ein Handy 2-3 Mal. Mit Hilfe des Bändchens kann die Powerbank Xenia von MrDISC befestigt werden und geht nicht verloren. Praktischerweise sind das Lightning Kabel und Typ C Kabel in der Powerbank seitlich integrierbar. Mit 10.000 mAh ist die Xenia eine starke Powerbank mit extravagantem Materialmix aus Kunststoff und Glas.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

