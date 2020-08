Starke Partner: beyond SSL und hob GmbH

beyond SSL gewinnt mit der hob GmbH (einem Unternehmen der evoila Gruppe) einen erfahrenen Partner im Bereich des Remote Access.

Langenzenn, 19. August 2020 – Vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Pandemie wird das Arbeiten aus dem Home Office immer wichtiger. Um alle Möglichkeiten des sicheren Remote Access voll auszuschöpfen und Ihren Kunden ein breiteres Leistungsspektrum anzubieten, hat sich die hob GmbH dazu entschlossen, eine Vertriebspartnerschaft mit der beyond SSL GmbH einzugehen.

beyond SSL ist fokussiert auf Marketing, Beratung und Vertrieb von Lösungen rund um Connectivity, Security und Privacy. Das Unternehmen unterhält bereits zahlreiche Vertriebs- und Technologiepartnerschaften mit namhaften Unternehmen, wie zum Beispiel F5 Networks Inc. Mit der hob GmbH kommt nun ein neuer, erfahrener Partner an Board.

Die hob GmbH ist ein mittelständiges Systemhaus für Netzwerkinfrastruktur und -sicherheit. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Planen, Implementieren und Betreuen komplexer Netzwerkinfrastrukturen, liefert das Unternehmen für seine breit aufgestellte Kundenclientel die jeweils passenden Lösungen.

Mit SparkView liefert die beyond SSL GmbH nun auch den Bestands- und Neukunden der hob GmbH eine innovative Secure Remote Access Lösung nach neuestem Standard. “Wir freuen uns besonders darüber, dass sich mit hob ein Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich des sicheren Fernzugriffs für den Vertrieb von SparkView entschieden hat.”, so der Geschäftsführer von beyond SSL, Siegfried Plommer.

Über SparkView

SparkView ermöglicht den sicheren Fernzugriff auf Unternehmensdaten und Systeme mittels verschiedener Endgeräte über einen beliebigen Internet Browser (HTML5). Eine vorherige Softwareinstallation auf den Geräten oder Zielsystemen ist nicht nötig. Ein großer Vorteil, da das zunehmende Angebot an Plattformen und Endgeräten für Unternehmen mit einer Kombination aus BYOD-Strategie und herkömmlicher Fernzugriffslösung eine wachsende Herausforderung darstellt. Zur Nutzung von SparkView bedarf es lediglich der vorherigen Integration eines SparkGateways als Middleware zwischen Client und RDP-Host. Das SparkGateway lässt sich nahtlos in jede bestehende IT-Struktur integrieren und stellt dann die sichere Verbindung zu den hinter der Firewall befindlichen Unternehmensdaten und Systemen her. Das macht SparkView zu einer zukunftssicheren, leistungsfähigen, skalierbaren und günstigen Lösung, die autorisierten Personen von jedem Ort der Welt und mit jedem HTML5-fähigen Gerät den gesicherten Zugriff auf Desktops, Server, Virtuelle Maschinen (VM) oder Anwendungen ermöglicht. Mehr Informationen zu SparkView finden Sie hier: https://tinyurl.com/y39hyeu6

Über beyond SSL GmbH:

beyond SSL ist fokussiert auf Marketing, Beratung und Vertrieb von Lösungen rund um Connectivity, Security und Privacy. Das Unternehmen wurde von einem Team aus Fachspezialisten mit langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen IT- und Management-Bereichen gegründet.

In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Produktanbietern, aktuell RemoteSpark, DoubleClue, FileCloud, Backup Everything, und Technologie Partnern, wie zum Beispiel F5 Networks, Inc., betreut beyond SSL mit seinen Partnern Kunden in allen Branchen und Größen. Wir legen höchsten Wert auf persönliche Betreuung und ausgezeichneten Support.

Dabei profitieren Kunden und Partner gleichermaßen von einer Vorauswahl an Lösungen mit hervorragendem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Weitere Informationen unter: www.beyondssl.com

Kontakt

beyond SSL GmbH

Siegfried Plommer

Burggrafenhofer Str. 13

90579 Langenzenn

0911 4952-2935

s.plommer@beyondssl.com

http://www.beyondssl.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.