Starke Passwortsicherheit im Unternehmen gewaehrleisten

DoubleClue KeePass-Plugin eröffnet KeePass-Nutzern umfassendes Security-Upgrade durch Multifaktor Authentifizierung

Neustadt an der Aisch, 28.04.2021 – Die HWS Gruppe, ein mittelständischer Anbieter für Softwareentwicklung und IT-Services, bietet Unternehmen mit DoubleClue eine ganzheitliche Software-Lösung für das Identitätsmanagement. Der integrierte DoubleClue PasswordSafe baut auf KeePass auf. Zentrale Passwortspeicherung sowie zusätzliche Multifaktor Authentifizierung schützen vor Passwort- und Identitätsdiebstahl.

Der DoubleClue PasswordSafe basiert auf dem Verschlüsselungsalgorithmus von KeePass, einem weltweit beliebten Open-Source Passwortmanager. Diese Kompatibilität erlaubt den einfachen Import und Export von vorhandenen Daten aus KeePass mittels Plugins. Gleichzeitig erhöhen Multifaktor Authentifizierung sowie die zentrale Speicherung in der Cloud die Sicherheit der Anwendung. Da Passwörter nicht auf dem Endgerät gespeichert werden, ermöglicht DoubleClue PasswordSafe eine sichere Nutzung auf mehreren Geräten.

Die Anforderungen an Identitätsschutz im Unternehmensumfeld sind gestiegen

“Das BKA beobachtet seit Jahren eine steigende Anzahl an Cyberangriffen auf Unternehmen. Dadurch rückt in den Führungsebenen die Frage nach einer wirkungsvollen technischen Absicherung sowie einer nachhaltigen Passwort-Politik in den Vordergrund”, sagt Emanuel Galea, Senior Director Software Development bei HWS. “Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass viele Unternehmen auf KeePass setzen. Diesem fehlen jedoch standardmäßig wichtige Funktionen für die Zusammenarbeit und Sicherheit im Unternehmensumfeld.”

KeePass erhält mit dem DoubleClue KeePass-Plugin ein umfassendes Security-Upgrade. Multifaktor Authentifizierung und die zentrale verschlüsselte Speicherung entsprechen aktuellen Sicherheits- und Mobilitätsansprüchen im Unternehmensumfeld.

DoubleClue PasswordSafe schließt Passwort-Diebstähle durch Insider aus

Neben Organisierter Kriminalität sind Insider hauptverantwortlich für Datenvorfälle in Unternehmen. Eine im Jahr 2019 veröffentlichte Studie von Bitkom legt nahe, dass in mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen Insider für Datenspionage und -sabotage verantwortlich waren.

Die HWS Gruppe hat auf diese Erkenntnis reagiert. DoubleClue setzt bei der Verschlüsselung in der Cloud auf einen zweiteiligen Schlüssel. Der wichtige Teil des Schlüssels ist nur dem Nutzer bekannt. Dies schließt einen unbefugten Zugriff durch interne Ressourcen trotz zentraler Speicherung aus. Die Multifaktor Authentifizierung schützt darüber hinaus vor Accountdiebstahl, etwa im Rahmen von Phishing- oder Brute Force-Attacken.

Der DoubleClue PasswordSafe auf einen Blick

– Verschlüsselung mit zweiteiligem Schlüssel schließt internen wie externen Fremdzugriff aus

– Integrierte Multifaktor Authentifizierung schützt vor Accountdiebstahl

– DoubleClue KeePass-Plugin ermöglicht Import und Export von KeePass-(kdbx-)Dateien in den DoubleClue PasswordSafe

– Hohe Usability dank übersichtlichem Webportal sowie mobilen Apps für Android und iOS mit AutoFill

– Zentrale verschlüsselte Speicherung der Passwörter gewährleisten geräteunabhängigen Zugriff sowie das Teilen von Zugangsdaten- und Passwörtern mit internen und externen Kontakten

– Nutzung on-Premises oder in der HWS Hochsicherheitscloud auf deutschen Servern

Mit DoubleClue bietet die HWS Gruppe Unternehmen jeder Größe eine umfängliche Lösung im Bereich Identitätssicherheit. Ein tiefes Identity and Access Management (IAM) mit integriertem hochsicherem PasswordSafe sowie Cloud-Speicher und moderner Multifaktor Authentifizierung (MFA).

Die HWS Gruppe bietet ihren Kunden umfassende IT-Dienstleistungen, Softwareentwicklung und Beratungen, insbesondere in den Bereichen IT-Infrastruktur, Cloud Operations und Identity Protection. Mehr als 150 Mitarbeiter aus Neustadt an der Aisch (Mittelfranken) und dem Nearshore Delivery Center auf Malta unterstützen sowohl DAX Konzerne als auch den gehobenen Mittelstand bei ganzheitlichen IT-Projekten. Dank eines progressiven und fordernden Serviceansatzes überzeugen wir seit mehr als 20 Jahren als verlässlicher und nahbarer Partner.

Unsere umfassenden IT-Security Lösung “DoubleClue” ermöglicht Unternehmen weltweit ein sicheres Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie eine starke Multifaktor Authentifizierungslösung.

Erfahren Sie mehr über uns sowie unsere Dienstleistungen und Softwareprodukte unter hws-gruppe.de & doubleclue.com.

