Start-up Palazzina Sports eröffnet ersten Showroom

Ende August 2023 für Home-Gyms & Firmen-Gyms in Düsseldorf

Palazzina Sports ist ab jetzt geöffnet – ein innovatives Trainingserlebnis hautnah erleben

(Düsseldorf, 18.08.2023) – Am 29.08.2023 eröffnet das Startup Palazzina Sports & Building GmbH in Düsseldorf den ersten Showroom für konfigurierbare Home- & Firmen-Gyms. Der Showroom ist die perfekte Plattform, um die innovativen, konfigurierbaren Gym-Lösungen von Palazzina Sports vorzustellen. Palazzina Sports bietet eine modulare Trainingsumgebung, die Platz für Beginner- und Expertentraining zuhause oder im Unternehmen bietet. Der Showroom, der sich an der Adresse „Am Südfriedhof 20, 40221 Düsseldorf“ befindet, bietet Kunden die Möglichkeit, aus erster Hand die verschiedenen verfügbaren Gym-Module zu erleben und sich vom Fachpersonal über Anpassungsoptionen beraten zu lassen. „Mit unseren konfigurierbaren Home- und Firmen-Gym-Lösungen ermöglichen wir Privatpersonen die Zusammenstellung ihres Traum-Fitnessstudios für zuhause im Garten. Gleichzeitig bieten wir Arbeitgebern die Option, ihren Mitarbeitern durch unsere firmeneigenen Gym-Lösungen die Stärkung von Fitness- und Gesundheitslevel zu ermöglichen“, erklärt Leon Freiholz, Mitbegründer der Palazzina Sports & Building GmbH.

Die Umsetzung des Traum-Fitnessstudios für zuhause

Die Palazzina Sports & Building GmbH möchte Kunden inspirieren, ihr Traum-Fitnessstudio zu schaffen. Mit dem modularen System von Palazzina Sports haben Kunden die Freiheit, ihre Trainingsumgebung nach ihren spezifischen Bedürfnissen zu gestalten, von Cardio- bis Krafttraining. „Mit dem jetzt neu eröffneten Showroom zeigen wir potenziellen Kunden, wie ihr Traum-Fitnessstudio aussehen kann und welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, die Palazzina Gym zu gestalten“, beschreibt Leon Freiholz die Potentiale der Gym-Lösungen. Der Showroom ist voll ausgestattet mit Fitnessgeräten, die für unterschiedliche Trainingseinheiten wie Lauf-, Rad-, Ruder- und Krafttraining konzipiert sind. Zusätzlich gibt es spezielle Bereiche für Stretching, Entspannung und stationäre Übungen. Durch die Installation von Sound, Beleuchtung und einem Fernseher entsteht zudem ein moderner und zukunftsorientierter Trainingsraum, der auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten ist.

Veranstaltung im Gym-Showroom in Düsseldorf

Palazzina Sports & Building plant auch die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen im Showroom, um Kunden ein noch immersiveres Sporterlebnis zu bieten. Diese Veranstaltungen sollen den Kunden das Konzept von Palazzina Sports näherbringen und ihnen ermöglichen, die Vorteile der modularen Trainingsumgebung vollständig kennenzulernen. Außerdem werden auch Sport-Influencer und Personal Trainer die Möglichkeit haben, sich durch Probetrainings ein eigenes Bild vom Palazzina Sports-Angebot zu machen.

Gym-Showroom ab September für Privatpersonen und Mitarbeiter zur Besichtigung geöffnet

Der Palazzina-Showroom ist nach Terminvereinbarung für Interessenten und Kunden von Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, um die Trainingsumgebung selbst zu erleben. Die Palazzina Sports & Building GmbH ermutigt Interessenten, vorbeizukommen und sich selbst von dem Konzept zu überzeugen. Für weitere Informationen können Kunden die Website des Unternehmens unter palazzina-sports.com besuchen und direkt mit dem Team in Kontakt treten.

Palazzina Sports ist ein in Düsseldorf, Deutschland, gegründetes Unternehmen. Es hat sich auf das Design und die Konstruktion von modularen Konstruktionen für den Indoor- und Outdoor-Sportmarkt spezialisiert und stellt sich den Herausforderungen einer wachsenden Industrie für sportliche Aktivitäten zuhause und am Arbeitsplatz. Zu diesem Zweck hat Palazzina Sports mehrere moderne und zukunftsorientierte Trainingsräume geschaffen, die den Bedürfnissen von Beginnern oder erfahrenen Trainierenden gerecht werden.

