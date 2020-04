Startup gibt beatmeten Corona-Patienten eine Stimme

Frankfurter Startup Eliah Semiotics stellt seine App bis zum 31. Juli kostenlos zur Verfügung

Das Frankfurt Health-Tech Startup Eliah Semiotics stellt seine Kommunikationsapp Eliah vom 24. April bis zum 31. Juli 2020 komplett kostenlos zur Verfügung. Damit unterstützt das junge Gründerteam das Personal in den Kliniken bei der Kommunikation mit Patienten, die sich mit diesem Hilfsmittel mitteilen können.

Kommunikation bei Beatmung

Ein Patient, der nicht sprechen kann, wird nicht gehört. Während der Beatmung ist Sprechen meist nicht möglich. Das führt zu einem hohen Pflegeaufwand. Die Klingel ist der klassische Kommunikationsweg in der Klinik. Doch was dann? Wenn ein beatmeter Patient klingelt, weiß das Pflegepersonal noch lange nicht, warum. Denn dieser Patient kann sein Bedürfnis nicht einfach über Sprache äußern. Das ist frustrierend und eine zusätzliche Belastung für die Betroffenen.

Wie funktioniert die App?

Hier setzt die Eliah App an! Damit ein Patient mit Hilfe von Eliah etwas sagen kann, tippt er auf das entsprechende Icon zu seinem Anliegen. Die App spricht den Satz für den Patienten und das medizinische Personal kann darauf reagieren.

Beispiel: “Ich habe Schmerzen”

Alle Inhalte der App orientieren sich an den Situationen in einer Klinik.

Medizinisches Personal entlasten

Zeit ist eine wichtige Ressource bei der Behandlung von Patienten und meist knapp. Für rätselhaftes Lippenlesen und Schreibversuche ist in der Regel keine Zeit. Deshalb ist die Eliah App so entwickelt, dass das Wichtigste ganz schnell mit nur einem Fingertipp gesagt werden kann.

Die Eliah Semiotics UG entwickelt Softwarelösungen für den Therapiebereich. Mit der Eliah App unterstützt das Frankfurter Startup Menschen mit sprachlichen Einschränkungen bei der Kommunikation. Gegründet wurde Eliah Semiotics 2019 von Tina Hillebrecht und Dennis Stritzke. Im Gründerteam vereinen sich Wissenschaft und Praxis aus der Logopädie und technische Expertise in der Softwareentwicklung.

