STB-GH-TEC (UG) wird zu STB Abschirmtechnik GmbH

Der am deutschen Markt etablierte Spezialist für Abschirmung elektromagnetischer Strahlung ist im Jahr 2019 umfirmiert.

Der mittlerweile am Markt etablierte B2B-Spezialist für metallische Beschichtungen, die Streitbürger Abschirmtechnik, ist im vergangenen Jahr umfirmiert. Aus der STB-GH-TEC (UG) wird nun die STB Abschirmtechnik GmbH.

Die STB Abschirmtechnik GmbH ist in der Branche für ein hocheffektives Abschirmungsverfahren bekannt, bei der Abschirmwerte von bis zu bis zu 99,999999% erreicht werden können.

Noch unter dem alten Namen ließ sich die Firma ein einzigartiges Verfahren zur EMV Abschirmung patentieren und steht damit an der Spitze der Entwicklungen auf diesem Gebiet.

Neben der effektiven Abschirmwirkung in allen Strahlungsbereichen (NF und HF) steht insbesondere die als sehr gut zu bezeichnende Haftfestigkeit im Vordergrund des Dienstleisters.

Mittels dieses neuartigen Beschichtungsverfahrens kann nahezu jedes Trägermaterial beschichtet werden (Kunststoffe, Polymere, Carbon, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Papier, Fleece etc. etc.).

Das Trägermaterial wird im Verlauf des Bearbeitungsprozesses metallisch beschichtet, so dass auf Wunsch eine lötfähige vollmetallische hoch leitfähige Oberfläche entsteht.

Dabei wird das Trägermaterial weder chemisch noch thermisch negativ beeinflusst.

Innerhalb des Betriebes ändert sich nach der Umfirmierung wenig. Die Firma hat die Umstellung allerdings genutzt, um einen völlig neuen Internetauftritt einzurichten und ist nun unter www.stb-abschirmtechnik.de erreichbar.

Interessenten und Kunden haben so die Möglichkeit sich umfangreicher über die Technik sowie über verschiedene und individuelle Bearbeitungsmöglichkeiten zu informieren.

Die STB-Abschirmtechnik GmbH ist ein Spezialist im Bereich der Oberflächentechnik. Hauptanwendungsbereiche sind: EMV-Beschichtungen, Abschirmung diverser Trägermaterialien, metallisches beschichten.

Kontakt

STB Abschimrtechnik GmbH

Sven Streitbürger

Mühlenstraße 17

31600 Uchte

05763/ 9448471

05763/ 943761

info@stb-abschirmtechnik.de

https://stb-abschirmtechnik.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.