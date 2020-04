Stefan Bontenackels leitet Business Unit Juniper Networks / Pulse Secure bei Westcon

Langjähriger Business-Development- und Sales-Profi wird beim VAD den Ausbau des Geschäfts mit Juniper Networks weiter vorantreiben

Paderborn, 21. April 2020 – Westcon, einer der weltweit führenden Technologiedistributoren, verstärkt seine Business Unit für die Vermarktung von Juniper Networks und Pulse Secure in Deutschland: Mit Stefan Bontenackels übernimmt ein langjährig erfahrener Juniper Networks-Experte und exzellent vernetzter Channel-Profi die Leitung der Unit und zeichnet für den weiteren Ausbau des Geschäfts mitverantwortlich.

Vor dem Wechsel zu Westcon war Stefan Bontenackels bereits über zehn Jahre in der IT-Distribution tätig, neun davon im Business Development rund um die Produkte von Juniper Networks. Der 55-Jährige bringt neben tiefer Produkt- und Marktkenntnis hervorragende Kontakte zum Hersteller und zur Partnerlandschaft im deutschsprachigen Raum mit.

“Juniper Networks zählt seit vielen Jahren zu den Fokuspartnern in unserem Portfolio und gehört in den Bereichen Netzwerk und Security zu den klaren Markt- und Technologieführern”, erklärt Evelyn Vogt, Director Business Development bei Westcon Deutschland. “Sowohl das SD-WAN-Portfolio als auch die neue, Cloud-basierte KI-Plattform Mist haben das Potenzial, die Business-Netzwerke auf Jahre hinaus zu prägen – und bieten engagierten Partnern enorme Wachstumschancen. Stefan Bontenackels kennt diesen Markt wie kein Zweiter, und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihm in diesem Bereich durchzustarten.”

“Stabile, sichere und automatisierte Enterprise Networks gewinnen mit der Digitalisierung rasant an Bedeutung. Juniper Networks und Pulse Secure bieten Unternehmen in diesem Bereich eine breite Palette hochgradig innovativer Technologien – und sind für unsere Partner zudem ein attraktiver Türöffner für Managed Services und Cloud”, erklärt Stefan Bontenackels, Leiter der BU Juniper Networks und Pulse Secure bei Westcon. “Westcon verfügt als VAD über die Erfahrung, das Knowhow und die Ressourcen, um den Channel in diesem spannenden Umfeld optimal zu unterstützen. Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit unseren Partnern die Weichen für unser gemeinsames Wachstum zu stellen.”

Fünfköpfiges Expertenteam

Westcon-Comstor arbeitet seit vielen Jahren mit Juniper Networks und Pulse Secure zusammen. Der VAD unterhält eine dedizierte, fünfköpfige Business Unit, die Resellerpartner und Systemintegratoren von der Presales-Phase bis zur Aftersales-Betreuung in allen technischen und vertrieblichen Fragen unterstützt. Darüber hinaus stehen die Experten den beiden Herstellern beim Onboarding neuer Channelpartner sowie bei der Einführung und Vermarktung neuer Lösungen und Geschäftsmodelle zur Seite.

Die Zeichen stehen auf Wachstum

Derzeit stehen die Zeichen in der Zusammenarbeit ganz auf Wachstum: “Pulse Secure profitiert als einer der Top-Anbieter im Bereich Remote Access enorm von der steigenden Nachfrage nach intelligenten Homeoffice-Lösungen. Nun gilt es, diese Impulse in nachhaltiges Wachstum zu überführen – und auch da ist Pulse Secure sehr gut positioniert”, erklärt Stefan Bontenackels. Auch das Juniper-Business entwickele sich derzeit sehr positiv: “Juniper konnte im Channel mit einer Reihe interessanter Neuentwicklungen, etwa im Bereich SD-WAN, punkten. Um sicherzustellen, dass wir diese Nachfrage trotz Covid-19-Krise bedienen können, haben wir zusätzliche Lagerkapazitäten aufgebaut und attraktive Finanzierungsservices für Partner aufgelegt. So können wir das Potenzial der Lösungen gemeinsam ausschöpfen.”

Mehr über Westcon erfahren interessierte Leser unter http://de.security.westcon.com/

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor (Westcon International) ist ein führender Distributor innovativer Business-Technologien. Aufsetzend auf Lösungen weltweit führender Hersteller ermöglichen wir es Unternehmen, sicher, produktiv, mobil und vernetzt zu agieren. Der Fokus liegt hierbei auf den geschäftskritischen Bereichen Security, Collaboration, Infrastruktur und Data Center. Unsere herausragende Kompetenz bei der Abwicklung globaler Projekte, bei der digitalen Distribution und bei der Erbringung technischer Services garantiert Kunden nachhaltigen Mehrwert. Technologie ist unser Geschäft – aber im Fokus stehen stets die Menschen, mit denen wir gemeinsam erfolgreich sind.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Heidturmweg 70

33100 Paderborn

0 52 51 / 14 56-176

isabel.navarra@westcon.com

http://de.security.westcon.com/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

0 91 31 / 812 81-25

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.