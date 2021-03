Steinkogler Schuhe in Deutschland jetzt bei Vitalinus

Vitalinus der Zwienaht-Spezialist nimmt Steinkogler Schuhe mit in den Vertrieb und Service der Bergschuhfabrikation Steinkogler in das Programm auf.

Vitalinus der Zwienaht-Spezialist nimmt Steinkogler Schuhe des österreichischen Traditionsunternehmens Bergschuhfabrikation Steinkogler mit in den Vertrieb und Service mit in das Programm auf.

Die österreichische Bergschuhfabrikation Steinkogler ist als Familienbetrieb seit Generationen dem Schuhmacherhandwerk verpflichtet. Steinkogler ist mit dem traditionellen Schuhmacherhandwerk seit mehr als 300 Jahren eng verwurzelt. Die Bergschuhfabrikation Steinkogler steht für qualitativ hochwertiges Schuhwerk. Bei Steinkogler findet man die perfekte Verbindung zwischen altbewährten Traditionen und modernen Trends in der Gegenwart. Alle Steinkogler Schuhe sind aus österreichischer Produktion und werden im oberösterreichischen Ebensee am Traunsee gefertigt.

Echt, ehrlich und bodenständig

Oft kommt es nicht vor, dass der Zwienaht-Spezialist Vitalinus einen neuen Hersteller mit ins Programm aufnimmt. “Dies hat vor allem zwei Gründe. Zum Einen arbeiten wir schon mit den führenden Manufakturen und zum Anderen gibt es nur wenige Betriebe, die den Qualitätsansprüchen gerecht werden” sagt Vitalinus Firmenchef Friedrich Jöst. Die Nachfrage nach zwiegenähten, nachhaltigen Schuhen ist in Zeiten von Corona gestiegen. Als einer der Vermarkter von zwiegenähten Schuhen in Deutschland konnte Vitalinus die Nachfrage nach zwiegenähten Schuhen durch bestehende Lieferanten nicht vollständig befriedigt werden. “Uns viel die Entscheidung leicht, nicht nur mehr Produkte “Made in Germany” bei Vitalinus im Programm zu haben. Mit unserem neuen Partner der Bergschuhfabrikation Steinkogler aus Österreich haben wir eine großartige und vielfältige Sortimentserweiterung “Made in Austria” erhalten. Die Qualität und der Service hat uns bei Vitalinus überzeugt” so Jöst weiter.

Lange Haltbarkeit und hohe Leistung

Der einfache Gebirgsschuh entwickelte sich Mitte des 20. Jahrhunderts hin zum Sportartikel. Diese Entwicklung hat die Bergschuhfabrikation Steinkogler schon früh erkannt. Durch neuartige Modelle, Materialien und Macharten trug Steinkogler zur Entwicklung des modernen Bergschuhes bei. So konnten in den 70er Jahren viele Expeditionen bis auf den Mount Everest mit Steinkogler-Spezialschuhen ausstatten werden. Heute hat sich das Programm erweitert, ohne die Tradition zu vernachlässigen. Ein Beispiel sind die trendigen zwiegenähten Sneaker Sportler Classic, der als Leichtwanderschuh Design und Funktion vereint. Die klassischen zwiegenähten Halbschuhe. Auch die klassischen zwiegenähten Boots und Trekking Stiefel sind im Vitalinus Programm 2021 vorhanden. Natürlich hat Vitalinus die robusten, traditionell hergestellten zwiegenähten Bergschuhe ebenfalls bei Vitalinus im Programm. Auf Nachhaltigkeit und gelebtes Handwerk in hoher Qualität wird bei allen zwiegenähten Schuhen und Stiefeln besonderen Wert gelegt. Wer einen zwiegenähten Steinkogler Schuh bei Vitalinus kauft, kann sicher sein, dass er durch die Kombination aus hochwertigen Materialien und traditionell genähten Macharten, wie z.B. die Zwienaht, einen perfekten Schuh erhält. Bei guter Pflege erhöht sich nicht nur die Lebensdauer, sondern ermöglicht auch die Neubesohlung. Diese wird von Vitalinus direkt in der Manufaktur fachmännisch und kostengünstig durchgeführt.

Der Zwienaht-Spezialist Vitalinus ist ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Im Kataloggeschäft sowie im Onlineshop wird eine kleine Auswahl, ausschließlich von deutschen, italienischen, ungarischen und österreichischen Herstellern präsentiert. Ein Hauptaugenmerk liegt auf handgefertigten zwiegenähten Freizeitschuhen und Jagdstiefel. Seit Januar 2021 hat die Vitalinus- Internetpräsenz ein neues, modernes Erscheinungsbild inklusive Onlineshop und attraktive Sonderangebote. Premium Partner sind Trabert, Laszlo, Steinkogler, Lavitus, und Völkl Schuhe.

