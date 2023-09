Stell Dir vor, die DDR wäre immer noch da …

Satirischer Politthriller „Hashtag #DDR“ von Holger Kreymeier erscheint am 2.10. bei Solibro

Unter dem Titel „Hashtag #DDR“ erscheint am 2.10. ein satirischer Politthriller von Holger Kreymeier im Solibro Verlag, der die spannende Frage durchspielt, wie die DDR heute in der digitalisierten Welt dastünde und wie ihr Widerstand im Netz gefährlich würde.

DAS BUCH: 2023 im geteilten Deutschland. Der Widerstand in der DDR findet nicht mehr auf der Straße statt, sondern im Netz. Die DDR-Führung strebt die strengere Kontrolle des Internets und Zerschlagung der Oppositionsgruppen an, braucht aber Milliardenhilfen in D-Mark, die ihr die Bonner Regierung in Aussicht stellt.

Der große Star unter den Oppositionellen in der DDR ist der Online-Aktivist Marc Ramelow, der unter dem Namen Perry bekannt ist – auch im Westen. Er sitzt mittlerweile im Gefängnis, seine Bewegung ist aber weiterhin im Untergrund aktiv. Währenddessen entlarvt der westdeutsche YouTuber Lonzo den realen Zustand der DDR mit seinem Video „Die Zerstörung der DDR“. Er bekommt die Unterstützung der freien Presse der Bundesrepublik. Doch dann wird er zum Sicherheitsrisiko – für beide deutschen Staaten …

Das Geschehen im Buch ist realitätsnah, angelehnt an zahlreiche tatsächliche Ereignisse der Gegenwart. Gespickt werden die geschilderten Ereignisse mit fiktiven Tweets auf Twitter, die das politische und gesellschaftliche Geschehen in diesem Paralleluniversum kommentieren.

DER AUTOR: Holger Kreymeier ist ein medienkritischer Journalist, Interviewer und Geschäftsführer von „Massengeschmack-TV“. Für sein Internetmagazin „Fernsehkritik-TV“ erhielt er den „Grimme Online Award“. Auf seiner Plattform bietet er ein breites Programm an medien- und gesellschaftskritischen, aber auch anarchischen wie komödiantischen Magazinen.

BIBLIOGRAPHISCHE DATEN

Holger Kreymeier:

Hashtag #DDR. Roman

Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2023

[subkutan Bd. 11]

ISBN 978-3-96079-108-9

Klappenbroschur; 21,5 x 13,5 cm;

304 Seiten;

Preis: 18,- € (D) 18,50 (A) 26,90(CH) Originalausgabe

Auch als E-Book erhältlich:

eISBN 978-3-96079-109-6 (epub)

Erscheinungstermin: 2.10.23

Erhältlich (oder über Nacht bestellbar) in allen Buchhandlungen in Deutschland, Österreich, Schweiz sowie im Internet

