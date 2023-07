STELLENANGEBOTE PSYCHIATRIE: KLINIKUM AM WEISSENHOF

Unzufrieden im Job? Arbeitszeit ist Lebenszeit: Finden Sie jetzt die Anstellung, die Sie erfüllt.

Als Ihr neuer Arbeitgeber in der Psychiatrie bieten wir Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz mit hervorragenden Arbeitsbedingungen und vielversprechenden Perspektiven – unter anderem interessante Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und eine optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Auf unserer Karriereseite unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alles, was Sie über uns als Ihren neuen Arbeitgeber und Ihren neuen Job in der Psychiatrie wissen müssen. Sie haben nicht viel Zeit oder mögen es kurz? Hier das Wichtigste für Sie zusammengefasst.

Unser Profil

Wir, das Klinikum am Weissenhof, sind eine moderne psychiatrische Facheinrichtung mit sieben Kliniken aus sechs Fachgebieten (Allgemeine Psychiatrie, Alterspsychiatrie, Forensische Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatische Medizin und Suchttherapie) sowie einem Medizinischen Versorgungszentrum und einem Ambulanten Psychiatrischen Pflegedienst.

Aus unserem Einzugsgebiet, der Region Heilbronn-Franken, behandeln wir mit aktuell 1600 Mitarbeiter*innen jährlich etwa 13.000 Patient*innen aus den verschiedensten Altersgruppen stationär, stationsäquivalent (StäB), teilstationär und ambulant. Mit unseren sieben Standorten in Weinsberg, Schwäbisch Hall, Heilbronn, Künzelsau, Brackenheim, Winnenden und Ludwigsburg sichern wir ihre wohnortnahe Versorgung.

Unser Angebot

Wir bieten attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten sowohl in unseren Ärzt*innen- und Psycholog*innen-Teams als auch im Pflege- und Erziehungsdienst, in der Fachtherapie, im Sozialdienst und der medizinischen Assistenz. Bei uns erwartet Sie ein attraktives Arbeitsumfeld mit motivierten Kollegen, tollen Entwicklungschancen und einer Work-Life-Balance, die zu Ihren Bedürfnissen passt.

So sorgen wir etwa mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Jobsharing-Optionen, einer betrieblichen Kinderbetreuung und ähnlichen Angeboten dafür, dass Sie Berufliches und Privates gekonnt vereinen können. Eine gute Bezahlung mit betrieblicher Altersvorsorge und Leistungen aus unserem Gesundheitsmanagement sowie zahlreiche Extras wie unser Jobticket sind bei uns eine Selbstverständlichkeit.

Unsere Werte

Bei uns stehen Qualität und Transparenz im Fokus (wiederholte Zertifizierung nach dem KTQ-Verfahren). Wir möchten, dass sich unser Personal bei uns wohlfühlt – unter anderem mit unserer strategisch angelegten familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik (Zertifikat „audit berufundfamilie“ seit 2019). Bereits mehrfach wurden wir – nicht nur deshalb – als „Great Place to Work“ ausgezeichnet.

Ein weiteres wichtiges Thema: Nachhaltigkeit. So sind wir etwa dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten, um unserer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Mit dem grünen Kompass sorgen wir dafür, dass Umwelt- und Klimaschutz täglich gelebt wird. Dank KLIK Green arbeiten wir am Klinikum am Weissenhof für mehr Energieeffizienz und Ressourcenschutz.

Ihr neuer Job

Das klingt gut für Sie? Bewerben Sie sich auf eines unserer Stellenangebote Psychiatrie oder initiativ. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden- Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.600 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patient*innen im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und trägt seit 2019 das Zertifikat auditberufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

