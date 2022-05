Stepn (GMT) steigt weiter an, die Aussichten von Mushe (XMU) werden immer besser

Seit seinem ICO Anfang März hat der Green Metaverse Token (GMT) von Stepn stetig an Wert gewonnen, unterstrichen durch drei signifikante Ausschläge im April. Was kann uns die robuste Performance dieses neuen Coins über die Aussichten für andere Kryptowährungen sagen, die in naher Zukunft auf den Markt kommen?

GMT ist der Governance-Token im Metaverse von Stepn und ergänzt den Green Satoshi Token (GST), mit dem man Geld verdienen kann. Sein Wert wurde durch eine Verschiebung einiger Verbraucher gestützt, die sich vom Spielen-zum-Verdienen-Modell weg und hin zum aufkommenden Move-to-Earn-Modell bewegt haben, das körperliche Aktivität belohnt. Während das Abwärtsrisiko von GST durch die stetig wachsende Nutzerbasis gemildert wird, hat GMT durch die Verbindung des Modells mit der realen Welt einen Schub erhalten. Stepn verkauft NFT-Schuhe, die die Nutzer tragen, reparieren und weiterverkaufen können, und verwendet die Erlöse, um die Verfügbarkeit von GMT-Token zu kontrollieren.

Mushe Token (XMU) ist ein dezentraler Governance-/Belohnungs-Token, der derzeit auf der Ethereum-Blockchain entwickelt wird und eine Brücke zwischen krypto- und fiat-basierten Finanzdienstleistungen schlagen soll. Es plant, in naher Zukunft zu den offenen Netzwerken von Stellar und Solana zu migrieren, wo es sich einem schnell wachsenden Ökosystem von Finanzinstituten, Fintech-Unternehmen und Finanzdienstleistern anschließen wird.

Die Ankündigung vom 27. April, dass GMT bald auf Coinbase gelistet sein wird, trieb den Kurs des Tokens um mehr als 20% nach oben. Dieser Anstieg löste einen kleinen Ausverkauf aus, bei dem sich eine Bullenflagge bildete, die am nächsten Tag bestätigt wurde. Eine ähnliche Bullenflagge, diesmal mit einem Ziel von etwa 5,00 $, bildete sich am 28. und setzte sich bis zum 29. fort. Insgesamt stieg der Kurs von GMT in dieser Woche um mehr als 30% und setzte damit einen Trend fort, der die Besitzer von GMT seit dem ICO belohnt hat.

Im gleichen Zeitraum verzeichnete auch Mushe ein gutes Wachstum. XMU-Token, die bei der Eröffnung des Vorverkaufs bei 0,005 $ debütierten, werden jetzt für 0,01952 $ pro Token verkauft, ein erstaunlicher Anstieg von über 290% in den letzten zwei Wochen. Die Begeisterung und das Interesse an dem Projekt machen den Token zu einem Muss für viele Krypto-Frühaufsteher, die bei Projekten von Anfang an dabei sein wollen.

Die Performance von GMT wird durch gutes Timing begünstigt. Seine langfristigen Aussichten verdankt er einem stabilen Ökosystem und einem Wertversprechen, das im realen Leben der Anleger verwurzelt ist. Er ähnelt einem noch faszinierenderen Token, dessen Vorverkaufsleistung darauf hindeutet, dass in dieser Hinsicht Großes vor uns liegt.

Der Mitte April gestartete Vorverkauf von XMU hat seinen Wert fast vervierfacht, und da noch mehr als drei Wochen in Phase 1 des Vorverkaufs verbleiben, hoffen viele, dass der Token die Erwartungen von Stepn übertreffen kann.

Wie bei GMT ist der Erfolg von XMU im Frühjahr in erster Linie auf seine Position zwischen der Online- und der realen Welt zurückzuführen. Im Gegensatz zu Play-to-Move-Token liegt die Attraktivität von XMU in seiner Fähigkeit, einen riesigen, bereits existierenden Sektor zu unterstützen. Der globale Finanzdienstleistungsmarkt ist mehr als 22 Billionen Dollar wert und XMU ist einzigartig positioniert, um traditionelle Finanzdienstleistungen in die Kryptowelt zu integrieren.

Die erste Phase des Vorverkaufs von XMU endet am 24. Mai und ist auf 50% aller geprägten Vorverkaufs-Token begrenzt. Weitere 35% werden vom 25. Mai bis zum 26. Juni verfügbar sein, und die letzten 15% des Vorverkaufs von XMU werden in den neun Tagen vor dem offiziellen Debüt am 4. Juli verfügbar sein.

Erfahren Sie mehr über Mushe (XMU)

Offizielle Website: https://www.mushe.world/

Vorverkaufsregistrierung: https://portal.mushe.world/sign-up

Telegram: https://t.me/MusheWorldXMU

Twitter: https://twitter.com/Mushe_World

Instagram: https://www.instagram.com/mushe_world/

Mushe World

Kontakt

Mushe World

Mushe World

Paul Street 86

EC2A 4NE London

00000000000

contact@mushe.world

https://www.mushe.world/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.