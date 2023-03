Steuer-App Zasta mit Odenwälder Kleetaler ausgezeichnet

Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank honoriert weitsichtige Entrepreneure

Michelstadt, 9. März 2023 – Der Odenwälder Kleetaler blickt auf eine lange Tradition zurück, denn bereits seit gut 200 Jahren werden mit ihm mutige und fortschrittliche Unternehmer gewürdigt, die innovative Ideen Wirklichkeit werden lassen. In Neuauflage wird er seit zwanzig Jahren von der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG ( www.vvrb.de) verliehen – in diesem Jahr an das Fintech Startup Zasta. Das Unternehmen reiht sich damit in eine überschaubare Anzahl an Entrepreneuren ein, denen diese Ehre zuteilwurde. Denn bis heute wurde der neue Kleetaler erst viermal vergeben.

Volksbank-Vorsitzender Ralf Magerkurth begründet die seltene Vergabe: „Auch bei seiner Einführung im 18. Jahrhundert wurde der Kleetaler nur für wirklich herausragende Leistungen verliehen. Es war der letzte regierende Graf in der Region Odenwald, Graf Franz I zu Erbach-Erbach, der damals begann, mit dem Taler Menschen mit besonderem Innovationsgeist auszuzeichnen. Menschen, die bereit waren, Neuerungen zu folgen, und damit allen Zauderern als Vorbild dienen sollten. Genau das wollen auch wir mit der Verleihung unseres Kleetalers: unternehmerischen Mut belohnen und zum Nachahmen motivieren“.

Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG engagiert sich bereits seit einigen Jahren auch im Fintech-Bereich. Kooperationen wurden bereits mit verschiedenen vielversprechenden Startups eingegangen. Dazu zählten zuletzt der „Buy now, pay later“-Anbieter Ratepay, das Factoring-Startup Billie und die B2B Online-Zahlungslösung Mondu. Die Zusammenarbeit mit Fintech-Startups sieht die VVRB als wichtigen Baustein ihrer Zukunftsstrategie. Entstehen soll auf diese Weise ein Ökosystem-Banking. ZASTA ist aber das erste Fintech-Startup, das mit dem Odenwälder Kleetaler ausgezeichnet wird.

Niederschwelligkeit und der große Wirkungsbereich waren ausschlaggebend

Im Februar nahm Zasta-Gründer Dr. Michael Postada die Auszeichnung im Rahmen einer Afterwork-Veranstaltung der VOBA-Azubis in Reinheim entgegen. Mit seiner Steuer-App macht das Startup die Steuererklärung für viele Menschen deutlich einfacher.

Dazu Postada: „Zasta ist sozusagen der Steuerberater für die Hosentasche: über sie kommt man ohne aufwändige Dateneingabe schnell zu einer professionellen Steuererklärung und noch dazu zu einer Steuersofort-Rückzahlung in Höhe von 75 Prozent. Für viele Menschen, die bisher gar keine Steuererklärung machen, fällt damit die große Hürde der Eigenleistung bei der Thematik weg. Dass dies mit dem Kleetaler eine solche Auszeichnung erfährt, freut mich außerordentlich.“

Die Niederschwelligkeit und der große Wirkungsbereich des Angebots gaben unter anderem den Ausschlag für die Entscheidung, das Unternehmen mit dem Kleetaler auszuzeichnen. So Ralf Magerkurth: „Zasta ist ein hoch innovatives Produkt mit einem enormen Nutzwert für Millionen von potenziellen Anwendern. So gut wie jeder Arbeitnehmer in Deutschland kann davon profitieren“.

Über Zasta

Die Zasta GmbH mit Sitz in Rostock wurde 2019 gegründet. Kern des Leistungsportfolios ist eine Steuerberater-Plattform in Form einer App, über die Nutzer ihre Steuererklärung von einem Steuerberater erstellen lassen, 100% digital und direkt auf dem Smartphone. Im Gegensatz zu konventionellen DIY Steuer-Tools verbindet Zasta seine Nutzer mit Experten und ermöglicht eine effiziente Prozessierung der Steuerfälle durch intelligente Software.

www.zasta.de

Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG entstand im Jahr 2016 aus dem Zusammenschluss der Volksbank Odenwald und der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg und ist eine der größten Genossenschaftsbanken in Süddeutschland. Die VVRB eG hat auch im Jahr 2022 eine sehr erfolgreiche Entwicklung durchlaufen und ist um deutlich über zehn Prozent auf eine Bilanzsumme nunmehr 4,2 Mrd. Euro gewachsen. Die Neuausleihungen betragen rund 1 Mrd. Euro. Den Unternehmenserfolg sichern über 400 Mitarbeiter und die rund 60.000 Mitglieder.

