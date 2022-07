STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH – Nachhaltig von Anfang an

Die Klimaneutralität der Zukunft liegt STIEBEL ELTRON entsprechend am Herzen. Vor diesem Hintergrund gestaltet sich die gesamte Werschöpfungskette entsprechend nachhaltig. Nachhaltigkeit und der klimabewusste Umgang mit begrenten Ressourcen ist STIEBEL ELTRON in Österreich seit Anfang an ein zentrales Anliegen.

Der eigene Unternehmensanspruch ist es, alle im eigenen Umfeld liegenden Agenden entsprechend verantwortungsvoll zu führen. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH achtet auf die Ausgewogenheit von ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen. In der Vergangenheit hat STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH sich ständig verändernde Herausforderungen gemeistert.

Das wird auch zukünftig so bleiben. Schon heute setzen die Haustechnikprodukte von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH Mäßstäbe in Sachen Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Klimabewusstsein. Mit einem niedrigen CO2-Fußabdruck, Recyclingrohstoffen, erneuerbarer Energie und einer führenden Energiespar-Technologie sorgt STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH für einen nachhaltigen Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH leistet mit seinen hochinnovativen Haustechnik-Systemen eine wichtige Pionierarbeit in den wesentlichen Bereichen des Heizens, Kühlens und Lüftens.

STIEBEL ELTRON bietet mit seinem breitgefächerten Sortiment an hochinnovativen Lösungen im Bereich „Erneuerbare Energien“ eine wichtige Antwort auf die Klimaherausforderungen der Zukunft. www.stiebel-eltron.at – Stiebel Eltron ist ein Unternehmen aus dem Bereich der Elektroindustrie mit Firmenhauptsitz in Holzminden. Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltron bei der Entwicklung von Haustechnikprodukten eine klare Linie – für eine umweltschonende, energieeffiziente und komfortable Haustechnik. Mit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Das Resultat sind klimafreundliche und innovative Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Die österreichische Niederlassung Stiebel Eltron Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe – sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Anbietern von Produkten im Bereich erneuerbare Energien im Land.

