Stiefel mit echtem Lammfell sorgen für behagliche Wärme

Entdecken Sie unsere neue Lammfell-Stiefelkollektion im Onlineshop bei Vitalinus

Der Winter steht vor der Tür, und mit ihm die Sehnsucht nach wohliger Wärme und Komfort. Echtes Lammfell Futter ist hierfür eine Lösung. Die Zwiegenähten Stiefel halten ewig und sind jeden Cent wert. Für alle, die in der kalten Jahreszeit nicht auf Stil und Funktion verzichten, präsentieren wir stolz unsere exklusive Auswahl an hochwertigen zwiegenähten Lammfell-Stiefeln. Im Online-Shop bei Vitalinus finden Sie eine Vielzahl von Modellen, darunter die beliebten zwiegenähten Stiefel Hubertus, Fliegerpelz, Polarwolf und Ötztal. Alle aus echtem, gewachsenen Lammfell. Tauchen Sie ein in den ultimativen Luxus des Lammfells und erleben Sie winterliche Eleganz auf höchstem Niveau.

Das Modell Hubertus besticht durch seine robuste Eleganz. Die natürlich echt zwiegenähten Stiefel und hergestellt in Deutschland. Mit einem Außenmaterial aus strapazierfähigem Leder und einem Innenfutter aus weichem Lammfell hält dieser Stiefel Füße bei den kältesten Temperaturen warm. Die rutschfeste Sohle sorgt für sicheren Halt auf glatten Oberflächen. Der zwiegenähte Fliegerpelz Stiefel ist ein Jagdstiefel wie Mann und Frau ihn sich wünschen. Er verkörpert avantgardistischen Stil und höchste Funktionalität. Mit dem extra Marschriemen ist er für längere Strecken geeignet. Das robuste Äußere schützt vor den Elementen, während das Lammfell Futter Ihren Fuß in eine kuschelige Wärme hüllt. Wer es noch robuster angeht, für den gibt es die Lavitus Fliegerpelz Edition aus Juchtenleder. Mit diesem Modell setzen Sie ein Statement und trotzen gleichzeitig den winterlichen Bedingungen. Für diejenigen, die sich in der europäischen Arktis zu Hause fühlen, ist das Modell Polarwolf mit Lammfell und Filz die ideale Wahl. Mit wasserfestem, robustem Rinderleder mit einem Filzschaft und einer isolierten Lammfell Innenausstattung trotzt dieser Stiefel den extremsten Wetterbedingungen und bietet maximalen Komfort. Das markante Design in Kombination mit dem kuscheligen Lammfellfutter macht diesen Stiefel nicht nur funktional, sondern auch modisch. Die zwiegenähten Stiefel Ötztal vereinen alpinen Charme mit urbaner Eleganz. Mit echtem Loden und robustem Waterproof Leder. Inspiriert von den verschneiten Gipfeln der Ötztaler Alpen, bieten sie nicht nur Schutz vor Kälte, sondern einen Hauch von Abenteuer. Das weiche Lammfellfutter macht sie zu einem Must-Have für alle, die im Winter keine Kompromisse eingehen. Hergestellt in Österreich.

Der Zwienaht-Spezialist Vitalinus ist ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Im Katalog sowie im Onlineshop wird eine kleine Auswahl, ausschließlich von deutschen, italienischen, ungarischen und österreichischen Herstellern präsentiert. Ein Hauptaugenmerk liegt auf handgefertigten zwiegenähten Schuhen und Jagdstiefel. Seit Januar 2021 hat die Vitalinus- Internetpräsenz ein neues, modernes Erscheinungsbild inklusive Onlineshop und attraktive Sonderangebote. Premium Partner sind Trabert, Laszlo, Steinkogler, Lavitus, und Völkl Schuhe.

