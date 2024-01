Stil trifft Stärke: Elegante Schalenwaschtische für anspruchsvolle Bäder

BetteCurve & BetteLiv

Die runden Schalenwaschtische BetteCurve und BetteLiv (Design: Tesseraux + Partner, Potsdam) sind erste Wahl, wenn es darum geht, Waschplätze ästhetisch und praktisch zu gestalten. Denn mit ihrer Materialkombination aus Glasur und Titan-Stahl bieten sie einzigartige Vorteile: Beim Design sind es vor allem die präzise Formtreue, die sehr ebenmäßige Oberfläche sowie die feinen Kantenradien und dünnen Wände in Materialstärke die Eleganz, Leichtigkeit und Wertigkeit ausstrahlen. Damit verfeinern sie auch die Raumwirkung, vor allem kleine Bäder oder Gästetoiletten wirken durch die filigranen Schalen aufgeräumter und größer. Im Alltag überzeugt, wie pflegeleicht, kratzfest und widerstandsfähig die Schalen aus glasiertem Titan-Stahl tatsächlich sind – auf das Material gibt Bette 30 Jahre Garantie.

Highlight-Design fürs Premium-Bad – BetteCurve

Eine leicht nach außen gewölbte Zylinderform, die sich oben mit einer sanft abgerundeten Kante nach innen neigt, prägt das ausdrucksstarke Design von BetteCurve. Es erinnert nicht nur an einen Kieselstein, der durch die Kraft des Wassers allmählich glatt geschliffen und ausgehöhlt wurde, sondern ist auch ein praktischer Schutz vor kleinen Spritzern. Eine Formgebung, wie sie so filigran gewölbt nur mit Stahl erreicht werden kann. Damit ist BetteCurve eine Premium-Lösung für alle Stilwelten, die mit soft-puristischen oder organischen Elementen und naturnahen Materialien ein hochwertiges, harmonisches Ambiente im Bad schaffen wollen.

Subtiler Minimalismus fürs mehrheitsfähige Bad – BetteLiv

BetteLiv hingegen ist eine minimalistische Interpretation der klassischen Waschschüssel, deren wesentliche Funktion es ist, Wasser aufzufangen und sicher abzuleiten. Die leicht reduzierte Tiefe des schmalwandigen Innenbeckens erzeugt dabei eine subtile Eleganz und bietet gleichzeitig viel Platz zum Händewaschen. Ein zeitloses, demokratisches Design, mit dem sich minimalistische, geometrische Badambiente in Szene setzen lassen, die der Funktion und dem puren Erlebnis der Raumarchitektur absoluten Vorrang einräumen.

Vielfältig kombinierbar

BetteCurve und BetteLiv sind wahlweise mit einem Durchmesser von 320 oder 420 mm erhältlich, BetteCurve ist dabei 115 mm hoch, BetteLiv 100 mm. Die Schalenwaschtische mit 320 mm Durchmesser eignen sich optimal für Gäste-WCs in denen es auf jeden Zentimeter ankommt, die aber im selben Design wie das Masterbad gestaltet werden sollen.

Zusätzliche Freiheit bei der Raumgestaltung bieten die vielen Farboptionen: Neben klassischem, glänzendem Weiß und zahlreichen weiteren Glanzfarben stehen auch 32 matte Trendfarben sowie die vier extravaganten Effektfarben Blue Satin, Forest, Midnight und Daylight zur Auswahl. Dazu lassen sich schlanke Armaturen und Wandausläufe in passenden oder kontrastierenden Farben gut kombinieren. Für maximale Pflegeleichtigkeit können die Waschtische inklusive der in Waschtischfarbe emaillierten Ablaufdeckel mit der BetteGlasur Plus veredelt werden – sie wirkt wasser- und schmutzabweisend und reduziert so den Reinigungsaufwand.

Hochwertig bis ins Detail

Die exakt planebenen Unterseiten der Schalen ermöglichen eine nahezu nahtlose Anbindung an den jeweiligen Untergrund – ganz gleich, ob es sich dabei um Holz, Naturstein, Beton oder eine andere glatte Oberfläche handelt. Serienmäßig sind die Schalenwaschtische zudem schalldämmend ausgestattet, ein wichtiges Kriterium in allen Umgebungen, in denen Geräuschquellen reduziert werden sollen, beispielsweise in Hotelbädern oder in privaten Badräumen mit angrenzendem Schlafbereich.

Wie alle Badelemente von Bette aus langlebigem, glasiertem Titan-Stahl sind auch die neuen Schalenwaschtische kreislauffähige Produkte. Sie werden frei von Plastik und ohne chemische Zusätze, Verdünner und Lösungsmittel in Deutschland hergestellt. In die Produktion bei Bette fließt zudem ein hoher Prozentsatz an CO2-neutralem Stahl ein, der durch zertifizierte, CO2-reduzierende Maßnahmen des Stahlherstellers kompensiert wurde.

Bette ist Spezialist für Badelemente aus einem besonderen Material und Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dünnen, dem Glas verwandten Überzug veredelt – daher die Bezeichnung „glasierter Titanstahl“. Dieses Verbundmaterial ist für den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel „Made in Germany“: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume für die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Über 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Enviromental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) verifiziert.

my-bette.com

Firmenkontakt

Bette GmbH & Co. KG

Mareike Özdem-Anastasov

Heinrich-Bette-Straße 1

33129 Delbrück

05250 511-496



http://www.my-bette.com

Pressekontakt

id pool GmbH

Marc Millenet

Spinnerei 2

71522 Backnang

015679 237 903



http://www.id-pool.de

Bildquelle: @Bette