Stilberatung, die mehr kann außer Fashion

Albstadt, 11.04.2022. Ganz frisch auf dem Markt präsentiert sich eine neue Stilberatung: Das Unternehmen STILICON, gegründet im Dezember 2021 von Vanessa Keppeler und Elena Conzelmann in Albstadt, Baden-Württemberg.

„Wir wissen, dass die Modeindustrie mit Verschmutzung unserer Umwelt einhergeht und mit sozialen Missständen verbunden ist. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf bewussten Konsum. Weniger ist mehr! Wir wollen Menschen dabei unterstützen, überlegt zu kombinieren, ältere Produkte aufleben zu lassen oder lohnend einzukaufen, sodass Überkonsum keine Option mehr ist.“

Frisch, modern und dynamisch so präsentiert sich die Stilberatung STILICON. Im Dezember 2021 gegründet, möchte das junge Online-Unternehmen die Fashion-Branche aufmischen. Aber dies natürlich nicht mit einer neuen Modekette, sondern mit der optimalen Beratung beim Einkauf. Zu viel produzierte Kleidung, zu viel Wegwerfartikel bestehen bereits auf dem Markt. Viele Menschen kaufen stetig weiter – der Konsum wird größer, aber die Endorphine-Ausschüttung beim Shopping stagniert. An was liegt das? Dies liegt am Fehlkonsum, den falschen Entscheidungen und dem noch nicht gefunden eigenen Modestil. Hier möchte STILICON Abhilfe schaffen und mit der optimalen Beratung sowie Kaufempfehlungen für den perfekten Look sorgen und dadurch Charakter und das Empowerment eines Jeden stärken. Doch nicht nur im Bereich Fashion helfen die beiden Gründerinnen Vanessa Keppeler und Elena Conzelmann weiter. Neben dem richtigen Look soll auch das Selbstbewusstsein maximiert und ebenfalls bei Fragen für bestimmte Situationen geholfen werden. Mit dem Leitspruch „wir sind für Dich da“ möchte das Unternehmen zeigen, dass es nahbar ist und wie eine gute Freundin bei allen Hindernissen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Was macht STILICON eigentlich genau?

Neben Farb-, Typ- und Figuranalysen findet STILICON durch ein Style-Quiz die Vorliebe der KundInnen heraus und wertet diese im Nachgang professionell aus. Der/ Die KundIn erhält darauf ein individuell erstelltes Styleboard mit unterschiedlichen Look-Varianten, der Farb- und Typ-Analyse sowie Ratschlägen zum perfekten Outfit per E-Mail zugesendet.

Über STILICON

STILICON ( www.stilicon.de) ist eine exklusive Stilberatung und ein Personal Shopping Service für Frauen, Männer und nicht-binäre Menschen. Ziel ist es, die Suche nach dem passenden Modestil, und den perfekten Looks einfach, persönlich und individuell zu gestalten. Durch die Kombination aus der freundschaftlich persönlichen Beratung durch die beiden Gründerinnen unterstützt STILICON seine KundInnen dabei, sich noch mal neu zu entdecken, zu überraschen, und stärkt das Wohlbefinden und den eigenen Charakter maßgeblich. Das auf der Schwäbische Alb ansässige Online-Unternehmen wurde 2021 von Elena Conzelmann und Vanessa Keppeler gegründet.

Kontakt

STILICON

Vanessa Keppeler

Frühlingstraße 5

72461 Albstadt

+49 163 5176243

info@stilicon.de

https://stilicon.de

