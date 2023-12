Stimmungsvolle Events bis zum Jahresende auf den Florida Keys

Glitzernde Fassaden, Eisbahn unter Palmen und eine schwebende Drag Queen

Farbenfroh und ausgelassen feiert man auf den Florida Keys & Key West in diesen Tagen. Bei zahlreichen Events kommt auch bei sommerlichen Temperaturen auf der subtropischen Inselkette Festtagsstimmung auf.

Trolleytouren zu geschmückten Häusern

Viele Stadtteile von Key West verwandeln sich in der Adventszeit in ein festlich glitzerndes Lichtermeer. Conch Tour Train bietet einstündige Fahrten zu den kunstvoll geschmückten Gebäuden und Vierteln an. Zur Erinnerung erhalten die Teilnehmer ein weihnachtliches Lichterglas. Die Fahrten finden vom 8. bis 12. und vom 15. bis 23. Dezember 2023 statt (jeweils mehrere Abfahrten). Die beliebten orangen und grünen Trolleys von Trolleytours fahren vom 8. bis 23. Dezember 2023 ebenfalls zu den schönsten festlich beleuchteten Häusern von Key West. Die Touren in den mit Lichtern geschmückten Trolleys starten jeden Abend zu mehreren Uhrzeiten am Mallory Square.

Winter Wonderland für die ganze Familie

Das Coffee Butler Amphitheater im Truman Waterfront Park in Key West verwandelt sich vom 15. bis 30. Dezember 2023 in ein Winter Wonderland für Groß und Klein mit faszinierenden Lichterspielen, einer Eislaufbahn unter Palmen, Fahrgeschäften, Musik und vielen weiteren Attraktionen. Zahlreiche Buden locken mit köstlichen Leckereien, und an den Ständen der örtlichen Kunsthandwerker findet man bestimmt noch so manches schöne Weihnachtsgeschenk. Besonders stimmungsvoll wird es für Familien am 16. Dezember 2023 von 16:30 bis 20 Uhr im Winter Wonderland am Crane Point in Marathon, wenn Rentierponys, Schlittenfahrten, der Weihnachtsmann und die Weihnachtsfrau sowie ein Schokoladenbrunnen die Besucher erwarten.

Blick hinter die Kulissen der schönsten Häuser von Key West

Wie mag es wohl hinter den Fassaden der festlich geschmückten, teils historischen Häuser von Key West aussehen? Das können Besucher am 29. und 30. Dezember 2023 bei den beliebten Home Tours der Old Island Restoration Foundation erfahren. Auf eigene Faust können zahlreiche der weihnachtlich dekorierten Häuser und Gärten besichtigt werden. Bereits seit 1960 veranstaltet die Old Island Restoration Foundation auf Key West die beliebten Home Tours, die damit zu den ältesten dieser Touren in den USA gehören (oirf.org).

Bye-bye 2023, welcome 2024

Am letzten Tag des Jahres wird in Key West ausgelassen gefeiert. Zu den traditionellen Silvesterbräuchen gehören die legendären „Drops“ um Mitternacht. Besonders spektakulär ist der riesige rote High Heel, in dem eine Drag Queen am Bourbon St. Pub/New Orleans House zu Boden schwebt. Im First Flight Island Restaurant & Brewery, dem Geburtsort der Fluggesellschaft Pan Am, können Besucher auf einer Silvesterparty im Gatsby-Stil um Mitternacht den „Flug“ einer uniformierten Stewardess in einem nachgebauten Flugzeug miterleben. In Sloppy Joe“s Bar in der Duval Street fällt eine große Conch Shell vom Himmel, in der Schooner Wharf Bar wird zum Jahreswechsel eine Piratenbraut von einem Schiffsmast heruntergelassen und im Ocean Key Resort & Spa fällt pünktlich zum Jahreswechsel eine riesige Limettenspalte in ein Margarita-Glas – cheers!

Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die „schönste Sackgasse der Welt“. Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler.

