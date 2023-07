STIPENDIUM MEDIZIN – KLINIKUM AM WEISSENHOF

Medizin: klar – Fachrichtung: noch unklar? Lassen Sie sich von uns für eine Karriere in der Psychiatrie begeistern.

Mehr als jeder vierte Erwachsene in Deutschland ist psychisch krank – Tendenz steigend. Als Ärzt*innen müssen wir diesen Menschen helfen – deshalb war, ist und bleibt die Psychiatrie ein unentbehrlicher, wichtiger und spannender Fachbereich. Nutzen Sie das Potenzial der Psychiatrie für Ihre eigene berufliche Zukunft – und bewerben Sie sich für ein Stipendium Medizin im Klinikum am Weissenhof.

Wer wir sind

Das Klinikum am Weissenhof ist ein modernes psychiatrisches Krankenhaus mit Standorten in Weinsberg, Ludwigsburg, Brackenheim, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau und Winnenden.

Mit unseren rund 1600 Mitarbeiter*innen behandeln wir in sieben Kliniken mit sechs Fachrichtungen jährlich circa 13000 Patient*innen verschiedenster Störungsbilder und Altersgruppen ambulant, teilstationär, stationär und stationsäquivalent.

Was uns so besonders macht

Wir arbeiten als Team: Flache Hierarchien sind bei uns Selbstverständlichkeit. Und Einzelkämpfer passen nicht zu uns. Wir freuen uns über Kollegialität in unseren multiprofessionellen Teams.

Wir setzen auf Weiterbildung: Man lernt nie aus. Deshalb ist es uns wichtig, dass Sie Ihre Kenntnisse stets weiterentwickeln (dürfen). So erweitern wir als Klinikum als Ganzes täglich unseren Horizont.

Wir unterstützen Ihre Work-Life-Balance: Berufliches und Privates unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach. Mit diversen Angeboten wie Job-Sharing oder betrieblicher Kinderbetreuung machen wir es Ihnen jedoch so leicht wie möglich.

Wir bieten mehr als andere: Mit dem Standard geben wir uns nicht zufrieden. Bei uns gibt es Leistungen wie ein starkes Gesundheitsmanagement, eine betriebliche Altersvorsorge und zahlreiche Extras wie kostenfreie Parkmöglichkeiten oder unser Jobticket einfach obendrauf.

Wir leben unsere Werte: Qualität und Transparenz, Mitarbeiterzufriedenheit, Work-Life-Balance und Nachhaltigkeit sind bei uns so viel mehr als nur leere Worte. Unsere Auszeichnungen, etwa mit dem Zertifikat auditberufundfamilie seit 2019, beweisen, dass wir es wirklich ernst meinen.

Was wir Ihnen bieten

Sie erhalten (ab dem Physikum) monatlich 700 Euro und haben die Möglichkeit, an Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen oder Ihre Famulatur zu absolvieren. Wir bereiten Sie auf Ihre Prüfungen vor. Auf diese Weise setzen Sie schon heute im Studium die Segel für Ihre Reise in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Was Sie tun müssen

Nur das: Sie verpflichten sich zu einer Facharztausbildung bei uns.

Sie möchten mehr wissen über uns oder Ihr Stipendium Medizin? Auf unserem Jobportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen.

Überzeugt? Bewerben Sie sich für Ihr Stipendium Medizin im Klinikum am Weissenhof. Wir freuen uns auf Sie.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden- Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.600 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patient*innen im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und trägt seit 2019 das Zertifikat auditberufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

