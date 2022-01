Stølzinga – Ihr Spezialist für Individuelles

Individuelle Textilien: Passgenau und maßgeschneidert

Stølzinga ist eine professionelle Schneiderei und Stickerei, die bereits seit Oktober 2009 erfolgreich am Markt aktiv ist. Kernsegment des Sortiments sind individuelle Textilien, die passgenau und nach Maß angefertigt werden. Das Unternehmen setzt auf neueste Technik von Bestickungsmaschinen und verfügt über einen dementsprechend modernen Maschinenpark.

Das Service- und Produktportfolio des Fachbetriebs reicht von der Bestickung von Kleidung aller Art über individuelles Pferdezubehör bis hin zu Tischdecken nach Maß. Bestickt werden beispielsweise Fan- und Verbandskleidung, Vereinskleidung, Arbeitskleidung sowie Firmenkleidung. Dabei wird nach Vorgabe der Corporate Identity gearbeitet, damit sich die Textilien harmonisch in das Gesamtbild der jeweiligen Firma einfügen.

Für Privatpersonen werden selbstverständlich ebenfalls vielfältige Kleidungsstücke und weitere Produkte bestickt und maßgefertigt. Entsprechende Einzelanfertigungen werden ohne Mehrkosten produziert. Zu den Kleidungsstücken, aus denen die Auftraggeber wählen können, gehören unter anderem T-Shirts, Hemden, Jacken, Blusen und Mützen. Übergrößen ab 3XL, Stücke aus Bio-Baumwolle, Auto- bzw. Fußmatten sowie Badtextilien sind ebenfalls erhältlich. Gleiches gilt für abwaschbare Gartentischdecken, Tischpolster und Tischläufer. Hinzu kommen noch zahlreiche andere textile Produkte.

Ein weiterer Vorteil für Kunden von Stølzinga ist die Möglichkeit, einen eigenen Webshop für den Vertrieb der unterschiedlichen Waren zu erhalten, etwa für den Vertrieb von Fanartikeln. Beispiele für derlei Onlineshops sind „Forster Fahrer & Fans„, „benimar fans“ und der „Offizielle DFZ-Shop“ (DFZ – Deutsche Friesenpferdezüchter im K.F.P.S. e.V).

In der Schneiderei und Stickerei wird großer Wert auf erstklassige Textilien gelegt:

„Bei uns gibt es nur hochwertige Qualität, die durch unsere eigene Qualitätskontrolle bestätigt wurde. Wir müssen vom Produkt überzeugt sein, vorher kommt es nicht in den Verkauf.“

lautet das Motto der Firmeninhaberin von Stølzinga, Frau Sylke Gauder.

Stølzinga ist der Spezialist für individuelle Textilien: Passgenau und maßgeschneidert. Die Schneiderei und Stickerei verfügt über einen modernen Maschinenpark mit leistungsstarken Maschinen für Bestickungen aller Art. So können nicht nur Blusen, T-Shirts, Tischdecken und dergleichen bestickt werden, sondern auch Jacken, Fußmatten, Caps und andere Produkte mit hoher Materialstärke. Inhaberin von Stølzinga ist Frau Sylke Gauder. Der Firmensitz befindet sich in der Heisterstraße, in Spangenberg-Pfieffe.

