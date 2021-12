Storage Made Easy und PoINT Software & Systems geben neue Partnerschaft bekannt

Die Enterprise File Fabric und PoINT Storage Manager: Flexibler Datenzugriff und Compliance in hybriden Infrastrukturen

Siegen, Deutschland und London, Vereinigtes Königreich. PoINT Software & Systems und Storage Made Easy bieten eine leistungsstarke und flexible Lösung für das Datenmanagement in hybriden Speicherumgebungen. So können Unternehmen den Herausforderungen des Datenwachstums, von Compliance und Remote Work begegnen.

Enterprise File Fabric von Storage Made Easy ist eine Datenmanagement-Lösung für hybride Speicherinfrastrukturen und Multi-Cloud-Umgebungen. Nutzer können über ein globales Dateisystem den Datei- und den Objektspeicher durchsuchen, auf die Daten zugreifen und sie mit anderen Nutzern teilen. Suche und Zugriff sind unabhängig vom Speicherort der Daten innerhalb der Speicherumgebung, und auch unabhängig vom Standort und Endgerät des Nutzers.

In Kombination mit der Tiering- und Archivierungssoftware PoINT Storage Manager entsteht eine umfassende und leistungsstarke Lösung für das Daten- und Speichermanagement in hybriden Infrastrukturen. Die Lösung führt ein automatisiertes File Tiering und die Archivierung nach zuvor erstellten Regeln durch. So wird für die Daten der Speicherort gewählt, der ihrer Nutzung, ihrem Alter usw. entspricht. Die gewohnten Workflows der Anwender bleiben erhalten, während die Speichersysteme sehr viel effizienter genutzt werden.

Zum Funktionsumfang der gemeinsamen Lösung von Storage Made Easy und PoINT Software & Systems gehört u.a. ein aktives Archiv. Die Archivierung der Daten erfolgt regelbasiert und automatisiert; die archivierten Daten werden während ihrer gesamten vorgeschriebenen Aufbewahrungszeit rechtskonform vor Veränderung und Löschen geschützt. Über die Enterprise File Fabric greifen Nutzer auch auf die archivierten Daten transparent zu, unabhängig davon, ob die Daten auf einem lokalen File Server oder in der Cloud gespeichert sind.

„Durch die umfassende Suchfunktion und den nahtlosen Datenzugriff über die Enterprise File Fabric Plattform öffnen sich für PoINT Storage Manager viele neue Anwendungsmöglichkeiten für unsere Kunden“, so Sebastian Klee, CMO bei PoINT Software & Systems. Achim F. von Montigny, Sales Director Europe von Storage Made Easy ergänzt: „Die Tiering- und Archivierungsfunktionen des PoINT Storage Managers verbessern die Nutzung der flexiblen Speicherarchitektur innerhalb der Enterprise File Fabric und erleichtern die Integration verschiedener Cloud-Lösungen maßgeblich.“

PoINT Software & Systems GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten. Unsere Storage & Data Management Lösungen bieten eine einfache und effiziente Einbindung unterschiedlicher Speichertechnologien und -systeme unter Berücksichtigung der unternehmerischen Anforderungen. PoINT Produkte ermöglichen eine optimierte Nutzung von Speichersystemen und die Reduzierung von Kosten und Problemen, verursacht durch Datenwachstum. Die Software-Lösungen erfüllen Compliance- und Archivierungsanforderungen und bieten Unabhängigkeit von Speichertechnologien und Anbietern.

