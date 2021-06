Storytelling in Business und Weiterbildung

Präsentieren Sie noch, Oder erzählen Sie schon?

Wie mache ich mich besser verständlich – Wie mache ich mich besser verständlich

Wie bleibe ich in bester Erinnerung und würze meine fachlich fundierte Rede mit Humor und Spaß.

Sie sind Personalchef, Soloselbständiger, leitender Angestellter, Teamleiter, Verkäufer oder möchten einfach nur optimal wahrgenommen werden und in bester Erinnerung bleiben.

Sie möchten nicht einfach nur präsentieren, sondern bei Ihren Gesprächspartnern Erlebnisse hinterlassen. Dann ist dieses Seminar: “Storytelling – Erlebnisorientiertes Geschichten erzählen” genau das Richtige für Sie. In diesem Seminar lernen Sie wie mit geringem Aufwand Geschichten, egal ob klein oder umfangreich, entwickeln, bauen Sie sich einen eigenen Story Fundus für Ihr persönliches Weiterkommen.

Wir zeigen Ihnen wie Sie eine Story richtig entwickeln und worauf Sie beim Geschichtenerfinden achten müssen.

Was hören Sie lieber, Die schlechten Fakten mit einer guten Präsentation oder unterhaltsame spannende Geschichten?

Na bitte. Und warum sollte es Ihren Zuhörern anders gehen?

Sie lernen Sie mit uns, Metaphern und Geschichten zu verwenden, Aufmerksamkeit zu wecken und Spannung zu erzeugen. Lernen Sie eine beliebte Führungskraft, Trainer, Verkäufer oder Sprecher zu sein.

Entscheiden Sie sich für “Storytelling – Erlebnisorientiertes Geschichten erzählen” mit Magic Power eine Verbindung von Geschichten erzählen und Zaubern können.

Kommen Sie zu uns und lernen was Sie zu präsentieren haben, gewürzt mit passenden Geschichten und unterhaltsamer zum Thema passender Zauberkunst. Wer souverän Geschichten erzählen und auch noch zaubern kann, untermauert seine Persönlichkeit.

Eine Story bedeutet mehr, als die Zuhörer nur zu unterhalten. Sie zeigen sich mit Storytelling als der, der den Zuhörern die Möglichkeit gibt entspannt dem Redner zu folgen und die vermittelte Botschaft zu verinnerlichen.

Leiden Sie unter Lampenfieber, trauen sich nicht vor Publikum zu reden? Kein Problem, wenn man weiß, über was man redet, wenn die Fakten in der Geschichte stimmig sind.

Präsentationen brauchen Fakten, Zaubern lebt von Geschichten. Wir zeigen Ihnen wie Sie beides miteinander verbinden und perfektes Storytelling erzeugen.

Während Ihre Kollegen Fakten, Daten und Statistiken und langweilige PowerPoint Präsentationen bevorzugen, suchen Sie nach Fähigkeiten, engagierter und erfolgreicher zu werden und mit Emotionen zu überzeugen.

Institut für kreative Weiterbildung

seit 1983

seit 1983

