Strahlkaustik von Lasern mit langer Rayleigh-Laenge messen

Ophir® BeamSquared Strahlkaustik-Messgerät unterstützt ab sofort Qualitätsprüfung von Lasern mit langer Rayleigh-Länge

MKS Instruments erweitert das Anwendungsspektrum des Ophir BeamSquared Strahlkaustik-Messgeräts: Ab sofort ermittelt das System in weniger als einer Minute die entscheidenden Parameter der Strahlausbreitung auch bei gepulsten und Dauerstrich-Lasern mit einer Rayleigh-Länge von bis zu 20 Metern. Wellenlängen von UV bis IR sowie Wellenlängen in Telekommunikations-Anwendungen werden automatisiert gemessen; Wellenlängen oberhalb von 1,8µm beispielsweise bei CO2- und Terahertz-Lasern lassen sich im manuellen Modus messen. Zahlreiche Lasersysteme für die Material- und die Mikromaterialbearbeitung nutzen heute Laserstrahlen mit kleinem Fokusdurchmesser und langer Rayleigh-Länge. Die Herausforderung besteht darin, die Strahlkaustik dieser Laserstrahlen zu erfassen und damit die Qualität des Laserstrahls zu prüfen. Dank der neuartigen, speziell kalibrierten 750 und 1000mm Linsen ist dies mit neuen und vorhandenen Ophir BeamSquared Strahlkaustik-Messgeräten möglich.

“Anwendungen der Material- und Mikromaterialbearbeitung, wie beispielsweise das Remote-Schweißen, erfordern zunehmend Laser mit kleinem Fokusdurchmesser und langer Brennweite”, erläutert Reuven Silverman, General Manager Ophir Photonics. “Um dies zu erzielen, kombinieren die Hersteller in ihren Lasersystemen größere Strahldurchmesser mit kleinerem M2 mit Optiken, die eine lange Brennweite haben. Die kleinen Strahldurchmesser entstehen dadurch in größerer Entfernung vom Laser, was in Rayleigh-Längen von bis zu 20 Metern resultiert. BeamSquared bietet als einziges M2-Messgerät Linsen mit langer Brennweite, die präzise Messungen der Laserstrahlen gemäß ISO11146 Standard unterstützen.”

Das BeamSquared Strahlkaustik-Messgerät beinhaltet die M2-Software und einen längeren optischen Strahlengang. Die Software erfasst die Kenngrößen der Strahlausbreitung sowohl in X- und Y-Richtung, darunter Durchmesser und Lokation der Strahltaille, Winkeldivergenz, Rayleigh-Längen sowie M2 bzw. K-Zahl oder das Strahlparameter-Produkt sowie Astigmatismus und Asymmetrie. Um das Strahlverhalten im Fokus besser zu zeigen, lassen sich die Laserstrahlen zusätzlich zwei- oder dreidimensional darstellen. Zu den weiteren Funktionen zählen eine 3D-Schnittbilddarstellung und erweitere Berichte; sowohl 3D-Darstellungen als auch Graphen zur Strahlkaustik, Einstellungen, Messergebnisse und eine Vielzahl an Statistiken lassen sich in die Berichte einfügen. Eine Automatisierungs-Schnittstelle über .Net Komponenten ermöglicht es den Anwendern, eigene Anwendungen zu erstellen.

BeamSquared ist ein kamerabasiertes Strahlkaustik-Messgerät, das sich je nach Platzverhältnissen sowohl vertikal als auch horizontal verwenden lässt. Die Ophir BSQ-SP920 Silizium-Kamera erfasst und analysiert Wellenlängen zwischen 190nm und 1100nm. Sie bietet ein kompaktes Design, einen weiten dynamischen Bereich, ein herausragendes Signal/Rausch-Verhältnis und reduziertes Blooming.

Weitere Informationen zu Ophir Messtechnik finden Sie unter www.ophiropt.com/de

www.ophiropt.com/de

Über MKS Instruments

MKS Instruments ist ein weltweit führender Anbieter von Instrumenten, Subsystemen und Prozessteuerungen zum Messen, Überwachen, Steuern und Analysieren kritischer Parameter in hochentwickelten Produktionsprozessen zur Optimierung der Prozessleistung und Produktivität. Unsere Produkte basieren auf unseren Kernkompetenzen in den Bereichen Druckmessung und -steuerung, Durchflussmessung und -steuerung, Gas- und Dampferzeugung, Gas- und Restgasanalyse, Leckageerkennung, Steuerungs- und Informationstechnologie, Ozonerzeugung und -verteilung, Energieversorgung, Erzeugung reaktiver Gase, Vakuumtechnologie. Photonik, Hochpräzisionspositionierung, Vibrationsisolierung und Optik. Zu unseren Kernmärkten zählen die Halbleiterproduktion, die Investitionsgüterindustrie, Life Science sowie Forschung und Wissenschaft. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mksinst.com

Über Ophir

Ophir, eine Marke der Light & Motion Division von MKS Instruments, Inc., bietet eine breite Palette an Messtechnik, darunter Leistungs- sowie Energiesensoren und Strahlprofilmessgeräte und entwickelt kontinuierlich innovative Produkte zur Messung von Lasern und LED Leuchten. Die modularen, individuell anpassbaren Lösungen werden rund um die Welt in Fertigung, Medizintechnik, im militärischen Bereich und der Forschung eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ophiropt.com

