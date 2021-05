Strategieseminar: Für Familienunternehmen in der Krise!

Familienunternehmen sollten jetzt ihre Zukunft sichern. Wie Ihnen die die enkeltaugliche Strategie dabei hilft.

Unternehmen in der Krise glauben, ihre Strategie sei nicht richtig. Schaut man näher hin, erkennt man: Es gibt keine Strategie! Die meisten verwechseln Strategie mit Planung. Strategie-Entwicklung ist herausfordernder als Planung. Am besten gelingt sie mit einem methodischen Vorgehen und in einem Strategieseminar oder Strategieworkshop.

Eine gute Unternehmensstrategie zu entwickeln ist heute wichtiger und schwieriger als in der Vergangenheit. Mächtige globale Einflüsse, neue Technologien, ein eruptives Wachstum der Schwellenmärkte, eine alternde Bevölkerung, Flüchtlingsströme und aufflackernde Krisen und Kriege oder die Unberechenbarkeit der Finanzmärkte verändern die Weltwirtschaft und damit die Art und Weise, wie Familienunternehmer ihre Geschäfte planen und führen. Um in dem Ozean dieser Probleme Kurs zu halten, braucht es die richtige Strategie. Und zur Strategieentwicklung braucht es ein zuverlässiges Navigationsinstrument – eine Methode. Am zuverlässigsten wendet man die in einem Strategieseminar an.

Zur Strategieentwicklung braucht eine Methode und ein Strategieseminar oder einen Strategieworkshop.

Die Engpass-Konzentrierte Verhaltens- und Führungsstrategie nach Wolfgang Mewes basiert – wie andere Konzepte – auf dem Ausbau der eigenen Stärken. Im Unterschied zu anderen Managementlehren konzentriert man sich nicht auf seine Stärken, sondern setzt diese ein, um konkrete Bedürfnisse einer Zielgruppe, die von ihrer Bedürfnislage und ihrer Größe zum eigenen Unternehmen passt, zu befriedigen. in meinen Strategieseminaren lernen Sie diese Methode.

Im Strategieseminar lernen Sie darüber hinaus, wie Sie Ihre Stärken und Besonderheiten bedingungslos in den Dienst der Probleme Ihrer aussichtsreichsten Zielgruppe stellen. Auch wenn deren Lösung verlangt, sich radikal weiter zu entwickeln. Unternehmer in meinen Strategieseminaren, die später nach dieser Strategie arbeiten, konzentrieren sich nicht mehr auf klassische Kernkompetenzen, sondern auf zentrale Zielgruppenprobleme! Genau das ist das Herzstück unserer Strategieseminare und Strategieworkshops.

Strategieentwicklung: die Methode in meinen Strategieseminaren und Strategieworkshops

Ohne Formeln kommt man nicht weit. Auch nicht ohne Strategieseminar. In meinen Strategieseminaren und Strategieworkshops geht es darum, die Blickrichtung zu verändern. Anstatt, wie Werbeagenturen oder Marketingberater propagieren, laufend zu fragen: “Was machen wir besser als andere?”, richten wir den Blick nach außen und fragen: “Welche Probleme welcher Menschen lösen wir besser als alle anderen?” Es geht darum, drängende Probleme zu lösen. Auch wenn das die eigene “Kernkompetenz” zunächst überschreitet.

Doch Problemlösen erfordert Denken und zum Denken braucht man eine Methode. Wir alle kennen das aus der Mathematik: Ohne Formeln kommt man nicht weit. Eine Methode lernen und anwenden kann ohne einen Strategie Workshop oder ein Strategie Seminar zeitaufwändig werden. Deshalb der dringende Rat: Machen Sie einen Strategie-Workshop!

Im Strategieseminar und im Strategieworkshop stehen die drängendsten Probleme Ihrer Wunsch-Zielgruppe im Mittelpunkt. Diese ergründen wir analytisch, systematisch und kreativ und entwickeln auf der Basis Ihrer Stärken und Ressourcen innovative Lösungen für diese Probleme. So wird jedes Unternehmen zukunftsfähig!

Die in meinen Strategieseminaren und Workshops praktizierte “enkeltaugliche Strategie” ist eine systematische Erweiterung der Engpass Konzentrierten Strategie nach Prof. Wolfgang Mewes.

Kurzbeschreibung

Firmenbeschreibung

Eine Frage gewinnt an Brisanz: Wie werden Unternehmer zu Gestaltern einer Zukunft, die wir uns wünschen? Eine erste Antwort gibt die Engpass konzentrierte Strategie nach Prof. Wolfgang Mewes. Wir haben diese Strategie mit der GWÖ verbunden. Heraus gekommen ist eine Managementlehre, die Unternehmen erfolgreich UND enkeltauglich macht.

