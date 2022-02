streamplify HUB CTRL 7 – Alles unter Kontrolle

Jetzt neu bei Caseking!

Die Streaming-Profis von streamplify haben das Kabel-Chaos auf ihren und euren Schreibtischen gesehen und beschlossen das geht besser. Das HUB CTRL 7 bietet euch sieben einzeln an- und ausschaltbare USB-Ports für euer komplettes Streaming-Setup. Mit 16 LED beleuchteten und austauschbaren Acryl-Icons behaltet ihr dabei jederzeit den Überblick über die einzelnen Geräte. Dazu kommt ein 2 A Ladeanschluss für euer Smartphone. Damit sieht euer Streaming-Setup nicht nur ordentlich aus, ihr habt auch jederzeit alles unter Kontrolle.

Du möchtest dein Streaming-Setup mit einem dedizierten Mikrofon, einer Kamera oder Ringlichtern aufwerten, hast aber keine USB-Anschlüsse mehr frei? Kein Problem! Mit dem Streamplify HUB CTRL 7 kannst du bis zu sieben weitere Geräte gleichzeitig nutzen. Und mit dem flexiblen Kabelhalter der alle Kabel an einem Ort sammelt, lässt es dein Setup zusätzlich organisiert und ordentlich aussehen.

Alle Ports entsprechen dem USB 3.0-Standard, welcher Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s ermöglicht. Jeder USB-Port besitzt eine Einschalttaste, mit der er einzeln ein- und ausgeschaltet werden kann. LED-Icons für jedes angeschlossene Gerät zeigen dir, ob ein USB-Anschluss aktiv ist. Der integrierte Schnellladeanschluss liefert 2 A Ladestrom und ist damit bestens geeignet, Smartphones und weitere akkubetriebene Geräte aufzuladen.

Die Features streamplify HUB CTRL 7 im Überblick:

Praktischer USB-Hub speziell für Streamer entwickelt

Jeder USB Anschluss kann mit eigener Taste an- und ausgeschaltet werden

7x USB 3.0 Typ A mit 5 Gbit/s

16 austauschbare Icons aus Acryl

Leistungsstarkes 24W Netzteil

1x USB Schnelladenschluss mit 2 A Ladestrom für Smartphones

Anpassbare RGB-Beleuchtung

kein zusätzlicher Treiber oder Software notwenig

Das streamplify CTRL HUB 7 sorgt nicht nur für Ordnung auf dem Schreibtisch sondern macht auch optisch etwas her. Die dynamische RGB-Beleuchtung der Acryl-Icons sieht super aus und lässt mit einem Schalter an der Seite des Hubs ganz einfach an euer Setup anpassen.

Zum Betrieb ist keine zusätzliche Software oder ein Treiber notwendig. Mithilfe des Standardprotokolls UVC/UVA sind die USB 3.0 Anschlüsse mit nahezu jedem Gerät kompatibel.

Das streamplify HUB CTRL 7 kostet 49,90 EURO und ist ab sofort bei Caseking erhältlich.

Alle Informationen findet ihr auch noch einmal hier: caseking.de/streamplify

