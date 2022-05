Stressmanagement: RELIEF als „Top Brand Corporate Health“

RELIEF® – Die Toolbox für Resilienz und Stressmanagement

RELIEF® – Die Toolbox für Resilienz und Stressmanagement zum „Top Brand Corporate Health“ ausgezeichnet

BGM-ExpertInnen empfehlen Deutschlands beste Gesundheitsdienstleister: Qualitätssiegel „Top Brand Corporate Health“ von EUPD Research für

RELIEF GmbH -Ein Unternehmen der SCHEELEN-Gruppe

Die RELIEF GmbH steht für „individual and organizational health“ und bietet eine ganzheitliche „digitale mental health solution“ für mittelständische und große Unternehmen. Diese tragen dem Trend der Digitalisierung Rechnung und treffen die aktuelle Situation zunehmend psychisch erkrankter Mitarbeiter*innen und deren Detektierung gem. §5ArbSchG. Gerade unter dem Aspekt des Fachkräftemangels sind Unternehmer darauf angewiesen, sich der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter anzunehmen.

Die Auszeichnung Top Brand Corporate Health ist das Erkennungsmerkmal für Deutschlands beste Dienstleister im erweiterten Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Auf Basis von Empfehlungen durch bundesweit führende BGM-Expert*innen werden diejenigen Dienstleister ausgezeichnet, die sich in einem praxisorientierten Qualitätsprozess beweisen konnten und somit nachweislich erfolgreiche Gesundheitslösungen anbieten. Damit wird es Unternehmensentscheidern aller Branchen und Größen ermöglicht, den passenden und verlässlichen Partner für die Umsetzung ihres eigenen Corporate Health Managements zu finden.

(Quelle: ch-topbrand.de)

RELIEF® Stressprävention by SCHEELEN® unterstützt Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter*innen und deren Begeisterung für den Job zu erhalten sowie die Gesundheitsrisiken zu orten und in eine sinnvolle Stressprävention umzusetzen. RELIEF® liefert je nach Analyse ein klares Bild über die subjektiv empfundenen Stressquellen, arbeitsplatzspezifische Belastungen und Gefährdungen sowie wirkungsvolle Maßnahmen, wie man diesen begegnet.

Die Leistungsfähigkeit in Unternehmen zu erhalten ist uns ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund haben wir die ursprünglich separat verfügbaren RELIEF® Produkte zu einem Gesamtprozess verbunden. Die Identifikation von Stressquellen und das Ergreifen von sinnvollen und effektiven Maßnahmen wird für Unternehmen dadurch deutlich einfacher und zielgerichteter.

Sie möchten mehr erfahren? Sprechen Sie uns an!

Resilienz und Stressprävention – Die RELIEF® Toolbox https://relief-stresspraevention.com

Ihre Analyse für Leistungserhalt, Resilienz und Stressmanagement.

Wir messen Stressquellen, arbeitsplatzspezifische Belastungen und Gefährdungen und liefern wertvolle Impulse für eine stressfreie Arbeitssituation, um so ein nachhaltiges Well-Being im Arbeitsalltag zu gewährleisten.

Werden Sie mit uns zum Feel-Good-Manager und integrieren Sie das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter in Ihre Business Strategie! Wir bieten die Komplett-Lösung aus einer Hand!

RELIEF® Stressprävention by SCHEELEN® AG

Kontakt

Scheelen AG

Raphael Scheelen

Badstrasse 3

79761 Waldshut-Tiengen

+49 (0) 7741 9694-0

info@scheelen-institut.de

https://relief-stresspraevention.com

