Stressmanagement und Burnout Prävention online

SG Stressmanagement feiert 10-jähriges Jubiläum

SG Stressmanagement feiert in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum. Nachdem Silvia Gunsilius, im Januar 2010 nach über 15 Jahren Erfahrung im Vertrieb/Export im Maschinenbau ihr Unternehmen gründete und es kontinuierlich weiterentwickelt hat umfasst das Angebot heute Stressmanagement und Burnout-Prävention.

Entstanden ist SG Stressmanagement einst aus der Begeisterung von Silvia Gunsilius für die Hypnose, die es erlaubt, Menschen wertvolle Hilfestellung zu geben, damit sie ihre Ressourcen optimal nutzen, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstliebe aufbauen und sich wirksam von früheren belastenden Ereignissen zu befreien. Sie nutzt in ihrem Angebot die Kraftzentrale Unterbewusstsein, die nach dem bekannten Eisbergprinzip 80% unseres Seins ausmacht, während dem Bewusstsein 20% zugeschrieben werden und arbeitet unermüdlich an der Aufklärung, dass es sich bei der Hypnose um eine natürliche Methode mit einer langen Geschichte handelt, die es uns ermöglicht, unser riesiges und unerschöpfliches Potenzial Unterbewusstsein zu nutzen und die mittlerweile medizinisch anerkannt wird.

Schon frühzeitig hat Frau Gunsilius erkannt, dass die Tiefen- Entspannung zur Erholung und Regeneration nicht ausreicht, um Stress wirksam zu begegnen und Burnout zu verhindern. Es braucht vielmehr eine ausgeklügelte Strategie, um Stress zu vermeiden, Stress besser zu bewältigen und Stress abzubauen. Diese 3 Säulen werden im Stressmanagement systematisch zusammengefasst, um vor Burnout zu schützen und Führungskräfte und Mitarbeiter gesund, fit und leistungsfähig zu erhalten.

Nach einer entsprechenden Weiterbildung wurde ein weiterer Schwerpunkt in Stressmanagement und Burnout-Prävention gelegt, da laut Umfragen der Bundesregierung 2 von 3 Deutschen unter Stress leiden, die meisten der Befragten nicht wissen, welche gegensteuernde Maßnahmen wirken. Und hier setzt SG Stressmanagement an und bietet Beratung und Mentoring in verschiedenen Formaten und eigene digitale Produkte zum Direktdownload an, wie zum Beispiel einen Audiokurs zum zeitsparenden Erlernen der Progressiven Muskelentspannung (PMR), die zur Stressbewältigung eingesetzt wird und bei Angst- und Schlafstörungen hilft.

Silvia Gunsilius hat im Herbst 2019 den Stressmanagement-Guru Podcast ins Leben gerufen, der auf allen gängigen Podcast Plattformen verfügbar ist und in dem sie aktuell 14-tägig Tipps zum Stressmanagement wie Stressreduktion, Stressbewältigung, Stressabbau und zur Burnout-Prävention gibt und dort von Zeit zu Zeit Experten als Interviewgäste begrüßt.

Die Zeichen der Zeit erkennend wurde das Dienstleistungsangebot von SG Stressmanagement vor Corona schrittweise in den Onlinebereich verlegt und in diesem Jahr komplett vollzogen. So sind mittlerweile alle Angebote online verfügbar und aus dem einstmals regionalen wurde ein überregionaler Betrieb, der seine Kunden in Deutschland und im europäischen Umland hat.

Zum Angebot von SG Stressmanagement gehört ein 30-minütiges Gratis Beratungsgespräch, mit der Möglichkeit, einen Termin über ein Buchungstool zu reservieren: kontakt@burnout-und-stress-vermeiden.de

Im Jubiläumsjahr führt das Unternehmen verschiedene Sonder- sowie Rabattaktionen durch.

SG Silvia Gunsilius Stressmanagement bietet Beratung/Mentoring und Training in den Bereichen Stressmanagement und Burnout-Prävention an, um fit gesund und leistungsfähig zu bleiben. Die Inhalte hierbei liegen im Bereich Selbstmanagement/Selbstorganisation, Zeitmanagement, Persönlichkeitsentwicklung und verschiedener Entspannungsmethoden.

Ein weiterer wichtiger Unternehmensbereich ist die Möglichkeit, eigene Ressourcen mit Hilfe des Unterbewussteins optimal zu nutzen bzw. Ziele im Unterbewusstsein zu verankern.

Kontakt

SG Stressmanagement

Silvia Gunsilius

Valentin-Thierer-Strasse 15

89547 Gussenstadt

07323/7991

kontakt@burnout-und-stress-vermeiden.de

https://www.burnout-und-stress-vermeiden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.