Stretch-Leder, wenn es anspruchsvoll sein sollen

Lederhosen aus Stretch-Leder

Lederhosen sind ein Must-have in den Kleiderschränken der modebewussten Damen. Kleidungsstücke aus Leder fühlen sich warm und weich an. Das Naturmaterial ist nachhaltig. Der unvergleichlichen Haptik ist es sicher zu verdanken, dass Ledersachen – die niemals out waren – gegenwärtig zum modischen Standard gehört. Hosen, Jacken und Mäntel sind in fast jedem Damen-Kleiderschrank zu finden. Kein Wunder: Das langlebige Naturprodukt ist schön und zeitlos. Fashion-Basics, die sich wunderbar vielseitig kombinieren lassen und ewige Lieblingsstücke sind.

Die Qualität einer Damenlederhose beginnt beim Leder

Immer mehr im Focus der stehen Lederhosen und Lederleggings im klassisch-eleganten Stil. In Bezug auf den Tragekomfort lassen Lederhosen einige Wünsche offen. Unbearbeitete Lederqualitäten passen sich dem weiblichen Körper nicht genug an, beengen und behindern die Bewegungsfreiheit. Aus diesem Grund hat sich Zinga Leather auf hochwertige Damenhosen aus hauchdünnem Stretch-Leder spezialisiert.

Wie wird Leder elastisch?

Von Natur aus ist Leder langlebig, geschmeidig und dehnungsfähig. Um mehr Elastizität zu erreichen, wird das Naturmaterial aufwendig in Handarbeit bearbeitet. Zunächst wird es geschrumpft. Anschließend kaschiert man die Lederrückseite mit einem Stretch-Baumwollgewebe. Dieses Trägergewebe bringt das feinstrukturierte Leder auch nach langem und häufigem Tragen wieder in die Ausgangsposition zurück. Dehnfähiges Qualitätsleder passt sich den weiblichen Körperformen wunderbar an. Es behindert nicht bei Bewegungen und beim Sitzen. Der Hautkontakt mit atmungsaktiver Baumwolle wird als viel angenehmer empfunden. Sowohl Nappa- als auch Velourslederarten können mit einem Stretchgewebe kaschiert werden.

Zinga Stretch-Lederhosen für Stil und Leben

Zinga Leather spezialisierte sich schon früh auf eine edle Damenhosenkollektion aus samtigen Stretch-Velours und Stretch-Glattleder. Der Dehneffekt, die wenigen, aber haltbaren Nähte sowie die elastischen Hosenbünde bieten eine Bequemlichkeit, die Frauen an normalen Nappa- und Wildleder leider vermissen.

Hinzu kommt eine interessante Farbenvielfalt. Business-Touch wirken die Klassiker in Schwarz. Kräftige Farben wie Rot, Violett und Weiß tragen junge Damen im Alltag. Die große Auswahl an Naturtönen erlaubt eine unglaubliche Kombinierbarkeit. Hinzu kommen Sommerfarben, die ab März wieder aktuell werden.

Schönheit und Weiblichkeit stehen bei den Designs im Vordergrund. Ledermode von ZINGA LEATHER soll Frauen jeden Alters und Typs passen. Die Kollektion bietet klassisch-elegante und sportliche Modelle. Die Auswahl ist riesig und reicht von edlen Lederjeans, Leggings, Stripes, Flareds bis zu lässigen Boyfriend Pants. Luxuriöse Essentials, die sich täglich tragen lassen. Stretchlederhosen – ergänzt mit Blusen, Shirts und Pullovern – überzeugen jede Frau.

Ledermode von Zinga Leather bietet anspruchsvollen Frauen eine exklusive Auswahl.

