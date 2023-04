Studie zeigt die besten Händler in Deutschland

Studie untersuchte unter anderem das aktuelle Preis-Leistungsverhältnis bei verschiedenen Einzelhändlern

Im Zuge gestiegener Energiekosten mussten auch zahlreiche Händler die gestiegenen Einkaufspreise von Produkten an die Konsument/innen im Einzelhandel weitergeben. Nun hat eine Studie unter anderem das aktuelle Preis-Leistungsverhältnis bei verschiedenen Einzelhändlern untersucht und gibt Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Orientierung.

In einer bundesweiten Studie unter den Namen “ Die besten Händler“ vom Marktforschungsinstitut SQC-QualityCert GmbH in Kooperation mit dem DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. wurden mittels eines Umfragepanels über 153.000 Einzelurteile von Proband/innen zu den Einzelaspekten Produktangebot, Beratung, Gestaltung, Produktqualität, Bio-Sortiment (bei Discountern und dem Lebensmitteleinzelhandel) und Preis-Leistungsverhältnis erfasst und ausgewertet.

Es wurden insgesamt vier Bereiche untersucht: der Lebensmitteleinzelhandel, Discounter, Baumärkte und Drogerien. Im Bereich Lebensmitteleinzelhandel trat Rewe gegen Edeka und Kaufland an. Dies ergab ein durchwachsenes Bild. Beim Preis-Leistungsverhältnis hat sich Kaufland den ersten Platz gesichert. Bei der Beratung, Gestaltung und Produktqualität holte sich hingegen Edeka den ersten Platz. Rewe belegt beim Produktangebot und Bio-Sortiment den ersten Platz.

Bei den Discountern traten Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Netto Markendiscount, Netto Deutschland und Penny gegeneinander an. Lidl belegt unter den Discountern in allen Kategorien den ersten Platz, gefolgt von Aldi Süd auf dem zweiten Platz und Aldi Nord auf dem dritten Platz. Netto Markendiscount, Netto Deutschland und Penny schafften es in keiner Kategorie auf die ersten drei Plätze.

Bei den Drogerien gewann DM das Rennen, mit dem ersten Platz vor Rossmann auf dem zweiten Platz. Schlusslicht in der Gesamtbewertung ist Müller auf dem dritten Platz.

Bei den untersuchten Baumärkten Bauhaus, OBI, Hornbach, Hagebau und Hellwig belegt OBI den ersten Platz in den meisten Kategorien. Der Preis-Leistungssieger war hingegen Hornbach, der in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz kam. Auf dem dritten Platz landete Bauhaus. Mit etwas Abstand folgt Hagebau, das Schlusslicht in dieser Untersuchung bildet Hellweg.

Bildquelle: DIQP