Stufenlos höhenverstellbar ab 61 mm: Gutjahr ergänzt Kiesleisten-Sortiment

ProFin KL-H

Bickenbach/Bergstraße, 24. April 2020. Das Drain-Kiesleisten-Sortiment von Gutjahr bekommt Verstärkung: Eine zweite höhenverstellbare Version deckt den Bereich ab 61 mm ab, die bestehende Variante bis 150 mm – und beide lassen sich schräg einstellen. Das deckt keilförmige Randbereiche auf Balkonen und Terrassen zukünftig in einer noch größeren Bandbreite ab.

Die Herausforderung auf vielen Baustellen: Bei offenfugigen Belägen, zum Beispiel auf Kies/Splitt oder Stelzlagern, wird oft nur ein geringes Oberflächengefälle ausgebildet. Denn die Entwässerung soll hauptsächlich über die offenen Fugen erfolgen. Die Folge ist, dass Abdichtungs- und Belagsgefälle nicht einheitlich sind – bei freien Belagsrändern entsteht dadurch ein seitlicher Keil.

Perfekter Randabschluss auch bei Gefälle

Die Drain-Kiesleisten ProFin KL-H sind hier die perfekte Lösung – und ab sofort in zwei Versionen erhältlich. Sie lassen sich ohne Werkzeug von 61 bis 92 mm oder von 92 bis 150 mm höhenverstellen. Beide Varianten bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium und können schräg eingestellt werden. Den seitlichen Keil des Belagsabschlusses decken sie so auch bei Gefälle perfekt ab. “Damit haben wir unser Randabschlusssystem weiter komplettiert”, sagt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann.

Bei der gesamten Produktserie ProFin KL sorgen die großzügigen Entwässerungsschlitze für eine schnelle Entwässerung und für dauerhaft schöne Terrassenränder. Oberflächen- und Sickerwasser kann schnell abfließen, stauwasserbedingte Schäden am Belag werden vermieden. Die Drain-Kiesleisten sind ideal als Randeinfassung aufgestelzter Beläge. Bei drainierten Belagsaufbauten aus Kies, Splitt oder Drainmörtel dienen sie gleichzeitig als Randstütze. Profil- und Eckverbinder ermöglichen einen einfachen und verkantungsfreien Einbau.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.