Stylische Damenstiefel in Größe 43 bei schuhplus in Kaltenkirchen

Stylische Damenstiefel sind echte Klassiker für Herbst und Winter. Allerdings haben es nicht alle Damen leicht ein Paar zu finden, das auch optimal passt. Wer Größe 43 trägt, muss sich im Schuhgeschäft häufig mit den kläglichen Resten zufriedengeben. Echte Stiefelliebhaberinnen finden deswegen bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park eine tolle Alternative. Darunter befinden sich selbstverständlich auch zahlreiche Stiefel, die mit verschiedenen Materialien, Formgebungen und Farben überzeugen können, sodass für jede Gelegenheit das passende Paar gefunden werden kann. Neben zahlreichen

Damenstiefeln in Größe 43 gibt es bei schuhplus außerdem jede Menge Modelle in den Größen 42 bis 46.

Kundenservice und Top Qualität bei schuhplus

schuhplus ist seit 16 Jahren im Geschäft und hat sich im Laufe der Zeit zu einem echten Experten in Sachen Schuhe in Übergrößen entwickelt. Alle Stiefel, die in dem gut sortierten Shop im Ohland-Park zur Verfügung stehen, begeistern mit einer hochwertigen Qualität, einem angenehmen Tragekomfort und einem modischen Design. Darüber hinaus kann das Unternehmen mit einem exzellenten Kundenservice überzeugen.

Damenstiefel in Größe 43 – stilvolle Klassiker für jeden Tag

Im Geschäft von schuhplus in Kaltenkirchen stehen zahlreiche zeitlose Stiefel in gedeckten Farben, wie Braun oder Schwarz zur Verfügung. Diese Modelle bestehen meist aus Leder oder einem täuschend echt aussehenden Lederimitat. Dadurch sehen sie besonders klassisch und zugleich sehr hochwertig aus. Diese Modelle haben den Vorteil, dass sie sich mit fast jedem Look vereinbaren lassen. Sie passen zum legeren Feinstrickkleid, zum schicken Etuikleid oder zu Jeans und Steppjacke gleichermaßen gut. Außerdem sind die Stilklassiker verlässliche Begleiter für zahlreiche Anlässe. Sie können in der Freizeit, beim Feiern gehen, auf der Arbeit oder bei Festlichkeiten verschiedener Art getragen werden.

Ausgefallene Damenstiefel für echte Trendsetterinnen

Doch natürlich gibt es bei schuhplus auch jede Menge extravagante Damenstiefel in Größe 43 zu entdecken, die mit bunten Mustern, auffälligen Applikationen und gelungenen Materialmischungen für Aufsehen sorgen und jedem Outfit einen wirkungsvollen Blickfang verleihen. Dazu gehören beispielsweise die geblümten Stiefel mit Allover-Print, die auch im Herbst und Winter jede Menge gute Laune verbreiten, oder die Modelle, die mit Strukurmustern im 3D-Look alle Blicke auf sich ziehen. Andere Stiefel fallen allein schon durch ihre Farbe ins Auge und peppen somit auch sehr schlichte Alltagslooks im Handumdrehen auf.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

