Stylischer Kaminofen mit Details, die entscheiden

Hohe Effizienz und ausgezeichneter Komfort

Moderne Kaminöfen zeichnen sich nicht nur durch eine leistungsstarke Verbrennungstechnik, niedrige Emissionswerte und einen geringen Brennstoffverbrauch aus, sondern auch durch ein zeitgemäßes, zuweilen ausgefallenes Design. Zusätzlich zu ihrer Aufgabe als traditionelle Heizquelle sind sie zentraler Einrichtungsgegenstand und ein echter Blickfang für die Lagerfeuerromantik in den eigenen vier Wänden.

Ein gutes Beispiel für anspruchsvolle Technik und ein Design der Extraklasse ist der Cubo L Style von Spartherm, einer der führenden Hersteller moderner Feuerstätten in Deutschland und Europa. So sind an diesem Kaminofen die abgerundeten Ecken und die Feuerraumtür, die den Blick gleich von zwei Seiten freigibt, besonders auffällig. Seine weichen Kanten verleihen ihm Eleganz und harmonieren mit dem dynamischen Flammenspiel im Inneren. Ein weiteres wesentliches Gestaltungselement sind der Türgriff und Sockel aus hellem Eichenholz: Feine Akzente und zugleich eine gelungende Abrundung. Die hochwertige Stahlverkleidung ist dabei in neun attraktiven Farbvarianten erhältlich: Neben Schwarz, Weiß, Titan und Perle auch in den Sonderfarben Magnolie, Türkis und Rostbraun-Metallic sowie Nickel und Lichtgrau.

Mit einer Nennwärmeleistung von 5,9 kW und einem Holzverbrauch von drei bis vier Scheiten pro Stunde überzeugt der Cubo L Style zudem durch zahlreiche Finessen: Angefangen bei der praktischen Smart-Close-Verschlusstechnik und der Türarretierung zur bedienungsfreundlichen Reinigung über die Brennraumauskleidung aus Spezialschamotte in Elfenbein oder Schwarz. Ein Highlight ist die optionale Abbrandsteuerung S-Thermatik NEO, mit der sich Luftzufuhr und Temperatur bequem per Smartphone vom Sofa aus steuern lassen – für eine optimale Verbrennung und gleichbleibend wohltuende Wärme. So lässt sich ganz entspannt stets aufs Neue das faszinierende Spiel der Flammen genießen – ob alleine, zu zweit oder in geselliger Runde.

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH ist einer der größten Produzenten von Heizeinsätzen, Kaminöfen und Kassetten in Deutschland und zählt in diesem Bereich auch in Europa zu den großen namhaften Unternehmen. Mit dem technischen Know-how der Feuerungstechnik, modernsten Fertigungsanlagen und einem Vertrieb über ein qualifiziertes und gut ausgebautes Händlernetzwerk werden die hochwertigen, innovativen und vom Design her sehr ansprechenden Feuerstätten heute weltweit in 47 Ländern vertrieben.

Für die Zukunft setzt SPARTHERM mit seinem breit gefächerten Sortiment auf ökologische und ökonomische Zielsetzungen mit umweltfreundlichen Produkten und Systemkomponenten, deren Basis dafür nicht zuletzt in der eigenen Entwicklungsabteilung liegt.

