Sublimotion Ibiza feiert sein zehnjähriges Jubiläum auf der Insel und öffnet am 1. Juni seine Türen im Hard Rock Hotel Ibiza.

Sublimotion, das einzigartige gastronomische Spektakel von Küchenchef Paco Roncero und Kreativdirektor Eduardo Gonzáles, feiert sein zehnjähriges Jubiläum auf Ibiza. Diese Saison wird am 1. Juni eröffnet.

Nach einem Jahrzehnt überrascht es weiterhin ein immer anspruchsvolleres Publikum, hebt sich von anderen gastronomischen Konzepten ab und begeistert mit einem einzigartigen immersiven Erlebnis. Sublimotion hat eine neue Form der Performance-Kunst entwickelt, die den Tisch in eine Bühne verwandelt und den Gast zum Hauptdarsteller macht.

Um diese Bühne zu feiern, beginnt die Saison 2023 mit einer Zusammenarbeit mit dem spanischen Künstler Antonyo Marest, der den Hauptsitz von Sublimotion auf Ibiza als Vehikel für ein großformatiges Werk nutzen wird, das die Kunst auf die Straßen der Insel bringt.

Es war im Jahr 2012, als sich die beiden visionären Gründer trafen und beschlossen, ihre Teams zu vereinen, um gemeinsam ein neues Konzept zu entwickeln. Hand in Hand mit der Palladium Hotel Group eröffneten sie ihre erste Show auf der magischen Insel Ibiza, die Gastronomie, Technik und Inszenierung auf ein gemeinsames hohes Niveau hebt und ein beispielloses Erlebnis schafft, das alle fünf Sinne anspricht.

Die ersten 10 Jahre von Sublimotion waren von einer Reihe von Meilensteinen geprägt. Im ersten Jahr seines Bestehens gewann Sublimotion den ersten Preis für gastronomische Innovation bei den Hospitality Awards (2014). Im Jahr 2016 bot Sublimotion seinen Gästen dank Augmented Reality zum ersten Mal die Möglichkeit, Informationen zu den Speisen in Echtzeit zu sehen, während sie über dem Essen schwebten, und legte damit den Grundstein für die Verschmelzung von Spitzentechnologie und Haute Cuisine. Ein paar Jahre später gelang es Sublimotion, seinen Gästen zu ermöglichen, im Metaverse zu speisen und echte Gastronomie in einer virtuellen Umgebung zu probieren. Im Jahr 2017 wurden die Gründer von Sublimotion eingeladen, am „Cross Industry Innovation Summit“ der NASA teilzunehmen.

Später überschritt Sublimotion Grenzen und nahm an der Riyadh Season in Saudi-Arabien teil und absolvierte zwei erfolgreiche Saisons in Dubai. Im Jahr 2020 veröffentlichte die Grupo Planeta das Buch „Sublimotion“, in dem sie einige ihrer Geheimnisse enthüllte, und 2022 wurde sie bei den National Hospitality Awards mit dem Preis für Innovation ausgezeichnet.

In diesen 10 Jahren ist es Sublimotion gelungen, sich als kulinarischer Maßstab zu etablieren und als Inspiration für viele andere zu dienen. Sublimotion entwickelt weiterhin ein gastronomisches Konzept, das seiner Zeit voraus ist.

Über Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 40 Hotels mit über 13.000 Zimmern, die sich auf sieben Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien und USA. Sie verwaltet zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für drei Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella und auch die temporäre Marke 45 Times Square Hotel.

Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

