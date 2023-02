Süddeutsche Zeitung veröffentlicht Artikel über Raucherentwöhnung mit Hilfe von Hypnosetherapeuten

Am 23.11.2022 berichtet die SZ über Hypnose als ideale Entwöhnung vom Rauchen. Das Hypnoseinstitut ist der ideale Ansprechpartner, um dem Glimmstängel zu entsagen.

Laut SZ gibt es 19 Millionen Raucher in Deutschland. 140.000 Menschen sterben pro Jahr an den Folgen des Rauchens. Dabei ist nicht nur Krebs die einzige Erkrankung, die Rauchern zu schaffen machen kann. Trotz dieses Wissens fällt es so vielen Menschen schwer, vom Glimmstängel loszukommen.

Körperliche Abhängigkeit und soziale Konditionierung sind nach SZ die Hauptgründe, warum Raucher nicht aufhören können. Durch das Nikotin wird im Körper Dopamin ausgeschüttet. Gerade bei Stress wirkt die Zigarette dadurch wie eine entspannende Belohnung. Setzt der Raucher die Nikotinzufuhr aus, kommt es zu Entzugserscheinungen wie Unruhe, Aggressivität oder Konzentrationsproblemen.

Einfach die Packung Zigaretten wegwerfen allein, hilft dem Raucher meist also nicht beim Aufhören. Die Hypnosetherapie bietet eine ganzheitliche Herangehensweise, um dem Rauchen zu entsagen und seinen Gründen die Stirn zu bieten.

Hypnose bei vertrauenswürdigen Therapeuten

In Deutschland ist die Bezeichnung Hypnosetherapeut nicht geschützt, so SZ. Daher hat das Hypnoseinstitut sich neben der Hypnosetherapie zur Aufgabe gemacht, den Ruf der Hypnose zu verbessern. Hierfür werden Erfahrungsberichte und Studien für jeden zugänglich gemacht. Hier bekommen Menschen, die Unterstützung durch Hypnose suchen, nur qualifizierte Therapeuten an die Hand, die sich ständig fortbilden und kompetent, erfahren und menschlich sind.

Die Standorte in Köln und Bremen sorgen mit ihrer hellen und freundlichen Atmosphäre und den kompetenten Therapeuten für die idealen Therapieorte, um dem Rauchen abzuschwören. Aber auch Menschen mit Depressionen, Zwängen, Schlafproblemen, Burn-out und vielen anderen Problemen finden mit Hypnose eine gute ganzheitliche Therapiemöglichkeit. 97 Prozent sind laut SZ zufrieden mit ihrer Hypnosetherapie.

So funktioniert die Raucherentwöhnung beim Hypnoseinstitut

Für jeden Kunden wird eine ganz individuelle Hypnosetherapie erarbeitet. Dabei sollen die Gründe der Sucht ergründet werden. Mittels Suggestion werden Gewohnheiten und Glaubenssätze so verändert, dass die Sucht überwunden werden kann.

Durch ein Kennenlerngespräch ergründet der Therapeut die persönliche Geschichte und die allgemeine Gesundheit. Eine gemeinsame Strategie zur Überwindung der Sucht wird erstellt. Vertrauen zum Therapeuten ist hier ein ganz wichtiger Punkt.

Bei der Hypnose wird der Patient in Trance versetzt, um sich ganz auf die Raucherentwöhnung zu konzentrieren. Manchmal reicht schon eine Sitzung und der Patient ist entwöhnt. Ist dies nicht der Fall, wird dies über ein Nachsorgegespräch abgesichert und mögliche weitere Termine besprochen.

Die Raucherentwöhnung mittels Hypnose ist mittlerweile eine gängige Behandlungsmethode. Über die Webseite des Hypnoseinstituts finden Interessierte den passenden Therapeuten.

Pressekontakt

Hypnoseinstitut

Ewald Pipper

Am Dillenkamp 2

28777 Bremen

Tel: 0421 40890554

Mail: info@hypnoseinstitut.de

Web: https://www.sueddeutsche.de/firmen-eintraege/hypnose-raucherentwoehnung.html

