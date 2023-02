Trinken Sie Ihren Kaffee schwarz oder lieber mit Milch? Mögen Sie lieber Tee oder Cappuccino oder trinken Sie Ihren Kaffee vielleicht mit Hafer- oder Sojamilch?

Egal, welches Ihr Lieblingsgetränk ist, bei den meisten stellt sich die Frage: Welches Süßungsmittel passt für das Heißgetränk?

Hier hat jeder Mensch andere Vorlieben. Für viele ist es undenkbar, ihr Heißgetränk zusätzlich zu süßen, anderen brauchen unbedingt Zucker, Honig oder Alternativen. Welche Süßungsmittel es für Heißgetränke gibt, weiß der Portionsartikelspezialist Hellma.

Warum wird Tee oder Kaffee überhaupt gesüßt?

Von Geburt an werden Menschen durch die süßlich schmeckende Muttermilch an den Geschmack und die Vorliebe von Süßem gewöhnt. Und unsere Vorfahren konnten durch die Unterscheidungen von bitter und sauer erkennen, ob Nahrungsmittel verdorben oder sogar giftig waren.

Kaffee, schwarzer und grüner Tee bringen von Haus aus eigene Bitterstoffe mit sich. Abhängig von der Qualität der Bohnen, der Röstung und dem Alter sind Säure oder Bitternote im Getränk mehr oder weniger stark ausgeprägt. Um dem entgegenzuwirken, brauchen viele Menschen Süßungsmittel für Heißgetränke. So schmecken Kaffee und Tee auch denjenigen, die keine Vorliebe für sauer und bitter haben.

Zucker, Honig oder Zuckerersatzstoff?

Doch welche Süßungsmittel für Heißgetränke gibt es überhaupt? Viele Kaffee- und Teetrinker nehmen zum Süßen normalen Zucker – doch die Anhängerschaft von alternativen Süßungsmitteln wächst seit mehreren Jahren.

Hier gibt es mittlerweile viele verschiedene natürliche, aber auch künstliche Zuckerersatzstoffe, die auch unterschiedliche Geschmäcker mit sich bringen.

Die wichtigsten Süßungsmittel für Heißgetränke und Zucker-Alternativen sind zum Beispiel:

-Stevia

-Kokosblütenzucker

-Agavendicksaft

-Honig

-Ahornsirup

-Xylit (giftig für Hunde!)

-Erythrit

-Aspartam

Xylit und Erythrit beispielsweise beeinflussen den Blutzuckerspiegel kaum, Stevia ist rein pflanzlich, hat aber einen leicht bitteren Eigengeschmack und eignet sich somit immer als Süßungsmittel für Heißgetränke aller Art.

Völlig pflanzlich sind Agavendicksaft, Kokosblütenzucker, Honig oder Ahornsirup – dafür haben sie mehr Kalorien. Ahornsirup ist zum Beispiel voller Zucker! Gerade im Trend liegt der etwas teurere Kokosblütenzucker. Viel Fruchtzucker und dementsprechend vergleichbar mit Honig oder Zucker ist der Agavendicksaft. Besonders nachhaltig ist Honig, er wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und wird regional angebaut.

Für Ihre Gäste und Kunden haben Sie mit den Hellma Produkten eine breite Auswahl, wie diese ihr Heißgetränk süßen können

Die Hellma Zuckersachets enthalten weißen Feinzucker, der aus Zuckerrüben gewonnen wurde. Durch die praktische Portionsgröße passen die Sachets dekorativ neben die heiße Tasse. Außerdem sind sie einfach zu öffnen und garantieren die ideale Dosierung, um das Getränk nicht zu übersüßen. Die Verpackung ist dabei aus recycelbarem Papier, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.

Honig-Sticks als Süßungsmittel für Heißgetränke werden immer beliebter, denn Honig dient nicht mehr nur als süßer Brotaufstrich. Die Honig-Sticks sind eine saubere und hygienische Lösung für Ihre Gäste, denn diese natürliche Süße lässt sich ganz ohne klebrige Hände in die Tasse geben. Zudem ist Honig laktose- und glutenfrei.

Eine weitere natürliche Alternative als Süßungsmittel für Heißgetränke sind die Canderel Green Stevia Sticks. Diese Stevia-Sticks entsprechen einem Teelöffel Zucker. Das rein natürliche Süßungsmittel ist vegan und ändert auch bei größerer Hitze seinen Geschmack und seine Konsistenz nicht.

Für Diabetiker geeignet, dazu laktosefrei und vegan sind die Hellma Canderel Streusüße-Sticks. Auch sie lassen sich wie Zucker dosieren, doch enthalten deutlich weniger Kalorien. Die Sticks sind ebenfalls einzeln verpackt und absolut hygienisch. Sie sind nicht nur als Süßungsmittel für Heißgetränke ideal, sondern auch als Zugabe für Müsli oder Quarkspeisen. Auch in Pflegeeinrichtungen werden die Sticks gerne eingesetzt, da sie sowohl für empfindliche Mägen und für Diabetiker unbedenklich sind.

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 150 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

