SUITE ESCAPES: DEN SOMMER IN VOLLEN ZÜGEN GENIESSEN MIT JUMEIRAH HOTELS & RESORTS

Von privaten Pools und exklusivem Butler-Service bis hin zu einigen der besten Suiten Dubais – Jumeirah Hotels & Resorts bieten diesen Sommer Luxusauszeiten mit Ermäßigungen von bis zu 25 % auf eine Vielzahl von Suiten und Villenkategorien

München/Dubai, 3. August 2023: In diesen Sommer kann man sich mit Jumeirah Hotels & Resorts auf eine ganz besondere Reise begeben. Die Kollektion der Jumeirah Hotels & Resorts mit ihren exklusiven Villen und prächtigen Suiten bietet für jeden Urlaubertyp ein Höchstmaß an Luxus und Privatsphäre. Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Gäste bei Buchungen bis zum 15. September 2023 einen Preisnachlass von bis zu 15 % für Aufenthalte, die bis Ende September 2023 gültig sind. Jumeirah One-Mitglieder können bei Reservierungen zusätzlich bis zu 10 % sparen.

In einer privaten Pool-Villa dem Alltag entfliehen

Ganz gleich, ob man wertvolle Momente mit der Familie genießen möchte, eine unvergessliche Feier mit Freunden plant oder einen romantischen Ausflug der besonderen Art erleben möchte – nichts kann das Erlebnis einer privaten Villa mit eigenem Pool übertreffen.

Die Beit Al Bahar Royal Villas des Jumeirah Beach Hotels, entspannendes Refugium im Herzen Dubais, liegen eingebettet in eine grüne Landschaft. Ausgestattet mit einer großzügigen Terrasse, einem Tauchbecken und einem eigenen Butler, bietet die atemberaubende Villa einen spektakulären Blick auf das Burj Al Arab. Im Aufenthalt inbegriffen ist der exklusive Zugang zum Executive Pool Club mit Panoramablick auf den Strand. Die Gäste können sich Wellness- und Entspannungstherapien im international renommierten Talise Spa oder im J Club gönnen, wobei sie bei Buchung einer 60-minütigen Spa-Behandlung zusätzlich 30 Minuten gratis erhalten.

Die neu gestalteten Malakiya Villas im Jumeirah Dar Al Masyaf bieten ihren Gästen ein exklusives Hotelerlebnis, das Intimität, Ruhe und Opulenz miteinander verbindet und einen Höhepunkt der arabischen Gastfreundschaft darstellt. Alle sieben Villen, einschließlich der Royal Malakiya Villa, sind mit zwei oder drei Schlafzimmern ausgestattet und verfügen über einen Tauchpool, eine große private Terrasse und eine Küche, in der einer der renommierten Köche des Resorts individuell für die Gäste Essen zubereiten kann.

Etwas weiter entfernt können diejenigen, die dem Trubel entfliehen möchten, die Ruhe der Jumeirah Muscat Bay entdecken oder sich in eine tropische Inseloase auf Jumeirah Maldives Olhahali Island zurückziehen.

Eingebettet zwischen Bergen und Meer bietet das Jumeirah Muscat Bay in neun abgeschiedenen Sommerhäusern mit zwei oder vier Betten oder in der exklusiven Sanctuary Villa, ein exzeptionelles Gästeerlebnis mit privatem Tauchbecken, einem engagierten Butler-Service, privaten Grillmöglichkeiten und Zugang zu einem exklusiven Privatstrand.

Das kristallklare türkisfarbene Wasser und die weißen Sandstrände der Malediven kann man auf Jumeirah Maldives Olhahali Island erleben. Mit nur 67 Strand- und Überwasservillen, die alle über private Infinity-Pools und große Dachterrassen verfügen, ist Jumeirah Maldives Olhahali Island der perfekte Ort, um sich in einer privaten, abgeschiedenen Villa zu entspannen und neue Energie zu tanken. Zusätzlich zu einer Ersparnis von 15 % und einem Resort-Guthaben von 100 USD bietet Jumeirah Maldives Ohahali Island kostenlose Transfers für Aufenthalte ab fünf Nächten und kostenlose Aufenthalte für zwei Kinder unter zwölf Jahren bei Buchungen bis Ende September.

Genießen wie ein König

Das kürzlich renovierte Jumeirah Mina A’Salam, Jumeirahs Rückzugsort direkt am Strand, stellt mit seinen exquisiten Royal Suites den Inbegriff von Luxus dar. Die geräumigen Suiten bieten einen atemberaubenden Panoramablick in einem raffinierten und royalen Ambiente, das sich über 268 Quadratmeter erstreckt. Sie bieten Platz für vier Erwachsenen und zwei Kinder (bis 11 Jahre) oder sechs Erwachsene und verfügen über eine großzügige private Terrasse, Wohnbereich sowie eine eigene Küche und den Essbereich. Die Gäste der Royal Suites haben außerdem kostenlosen Zugang zur Amal Club Lounge, wo sie täglich ein kostenloses Frühstück, einen besonderen Afternoon Tea und einen Sundowner mit einer Auswahl an Canapes genießen können.

Mit einer coolen und modernen Atmosphäre wartet das Jumeirah Al Naseem auf. Im Royal Penthouse, dem perfekten privaten Rückzugsort mit 690 Quadratmetern Innen- und Außenwohnfläche, kann man Luxus von seiner schönsten Seite erfahren. Mit fünf geräumigen Schlafzimmern (jedes mit eigenem Bad) und drei großzügigen Wohn- und Essbereichen, einem 11 Meter langen privaten Infinity-Pool mit Blick auf das Burj Al Arab Jumeirah und einem eigenen Fitnessstudio ist das Royal Penthouse die wahre Definition von Luxus.

https://www.jumeirah.com/en/offers/global-offers/jumeirah-summer-escapes bietet weitere Informationen über Jumeirah’s Summer Escapes.

Bleiben Sie in der Zwischenzeit über die sozialen Medien in Verbindung und vergessen Sie nicht, uns in Ihren Beiträgen mit #TimeExceptionallyWellSpent zu markieren.

Bilder finden Sie hier.

– ENDE-

Über die Jumeirah Group

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen ausgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2022 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha.

Firmenkontakt

Jumeirah Hotels & Resorts

Silke Warnke-Rehm

Theresienstraße 73

80333 München

089-28 70 230-0



http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN network GmbH – Büro München

Silke Warnke-Rehm

Theresienstraße 73

80333 München

089-28 70 230-0



http://www.kprn.de

Bildquelle: © Jumeirah Group