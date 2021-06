Summer in the City – Das neue Jeep City E-Bike ECR 3001

Die Leichtigkeit des Sommers genießen – das geht auch zu Hause. Mit dem neuen Jeep City E-Bike zum Einsteigerpreis kurven Sie nicht nur beschwingt durch Ihre Stadt, sondern können auch bequem die weitere Umgebung erkunden.

Endlich ist es soweit: Sonne und steigende Temperaturen locken uns nach draußen. Das Lockdown-Jo-Jo der vergangenen Monate hat unsere Sehnsucht nach Freiheit, Abenteuer und Gesellschaft ins Unermessliche steigen lassen. Wer nicht gleich den nächsten Flieger in die Ferne gebucht hat, für den holt Jeep E-Bikes jetzt die Lebenslust nach Hause: Das neue Jeep City E-Bike ECR 3001 animiert durch hohen Fahrkomfort, elegantes Design und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zum Radeln.

Passend für Stadt und Land bringt das Jeep City E-Bike neuen Schwung in den Alltag: Ob für Fahrten ins Büro, zum Einkaufen oder Ausflüge in den Park – Genießer ohne Bedarf an zu viel Schnickschnack finden mit dem Jeep City E-Bikes den richtigen Mobilitätspartner.

E-Mobilität sollte für alle zugänglich sein

Jeep E-Bikes möchte mit der Markteinführung des neuen City-Modells der hohen Nachfrage nach günstigeren E-Bikes gerecht werden: “Wir bieten Qualität zu fairen Preisen und ein besonders breites Sortiment. Damit möchten wir möglichst vielen Menschen und auch Firmen oder öffentlichen Einrichtungen ermöglichen, am Mobilitätstrend teilzuhaben”, erklärt Geschäftsführer Rainer Groß. Die City E-Bikes ergänzen das Portfolio der Jeep Mountain, Trekking, Falt und Cruising E-Bikes.

Das Jeep City E-Bike ECR 3001 ist mit einer Shimano 6-Gang Kettenschaltung, Bordcomputer und einem 250 Watt Heckmotor ausgestattet. Zusammen mit dem bequemen Sattel, der aufrechten Sitzposition und den 28-Zoll Laufrädern bietet das E-Bike einen sehr hohen Fahrkomfort und Laufruhe. Dank des 36 V – 10 Ah – 374,4 Wattstunden Akkus punktet das Jeep City E-Bike mit einer ordentlichen Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Der Akku ist diebstahlsicher am Gepäckträger montiert und kann einfach ausgetauscht oder zum Aufladen auch herausgenommen werden. Die Ausstattung entspricht der Straßenverkehrsordnung.

Das Jeep City E-Bike ist im Online-Shop auf https://www.jp-ebikes.de oder bei Jeep E-Bikes-Partnern erhältlich.

Die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg ist der alleinige Generalvertrieb für Jeep E-Bikes mit langjährigem Exklusivvertrag.

