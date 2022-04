Summerball – Der Trend für den Sommer aus Spanien – jetzt auch in Deutschland

Tasche, Sitzkissen und Kopfkissen in einem – der perfekte Wegbegleiter für die beste Zeit des Jahres

In Kürze ist es wieder so weit: An den ersten sonnigen Frühlingstagen zieht es Sonnenhungrige ins Freie, in die Parks, an die Seen und an die Strände. Dieses Jahr neu dabei: Der Summerball.

Der Summerball ist eine Kombination aus Tasche, Sitzkissen und Kopfkissen und somit der perfekte Wegbegleiter zum Sonne genießen, relaxen und lesen. An Stränden in Spanien und Südamerika erfreut sich der Summerball bereits seit einigen Jahren großer Beliebtheit, da er leicht, sehr bequem und dazu auch noch schick ist. Der Summerball dient als Strand- bzw. Handtasche und ist aufgrund des hochwertigen Designs ein echter Hingucker. Beim Sonnenbaden ist der Summerball ideal, um bequem liegen, lesen oder einfach nur gut aussehen zu können.

Seit Kurzem gibt es den Summerball nun auch in Deutschland, und zwar exklusiv im Onlineshop von playita.de zu erwerben. Zur Sommersaison 2022 gibt es zahlreiche neue Modelle in vielen verschiedenen Farben.

Auf Playita.de sind außerdem die passenden Sommerkleider, Strandkleider und Accessoires wie Gürtel und Hutbänder erhältlich. Sämtliche Kleider werden in Spanien in kleiner Stückzahl hergestellt. Das Highlight der Kleider sind die typisch peruanischen Musterstreifen.

