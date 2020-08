Superfood-Sommer 2020: Mit Leichtigkeit für mehr Gesundheit mit Genuss

Natürlich, ausgewogen, saisonal: Gerade im Sommer ist doch nichts einfacher, als Obst und Beeren sowie viel herrlich frisches Gemüse in den täglichen Ernährungsplan auf-zunehmen! Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe: Dieses natürliche Superfood – am besten aus biologischem Anbau – ist nicht nur lecker, sondern verbessert auch nachweislich unsere Gesundheit. So helfen die empfohlenen drei Ge-müse- und zwei Obst-Portionen am Tag unter anderem dabei, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes zu senken.

Doch nicht nur die frische Vielfalt an natürlichen Zutaten macht den Sommer für uns zu einer so guten Zeit für körperliches und geistiges Wohlbefinden. Zu einer ganzheitlichen Lebensweise gehört auch, den ausgewogenen Ernährungsplan mit reichlich Bewegung und Aktivitäten an frischer Luft zu verbinden. Und das macht nicht nur Spaß, sondern stärkt auch das Immunsystem!

Doch dann kommt er uns doch immer wieder dazwischen: Der Alltag. Ja, und manchmal auch der innere Schweinehund. Obwohl wir eigentlich ganz genau wissen, dass gesun-de Ernährung und Bewegung dabei helfen, den unerwünschten Ballast endlich abzu-werfen, schleppen wir weiter überflüssige Pfunde mit uns herum – und sind frustriert. Aber wie schaffen wir es wirklich, gesunde Ernährung endlich stressfrei und alltagstaug-lich mit Abnehmen, Entschlacken und Steigerung der Fitness zu verbinden und somit gleichzeitig Körper, Geist und Seele stärken?

Wie sich all diese Ziele ganz einfach, schnell und nachhaltig vereinbaren lassen, zeigt das erfolgreiche und wissenschaftlich fundierte Swiss-QUBE Konzept, welches die ak-tuelle Ernährungssituation revolutioniert. Und die Umstellung auf eine bessere Ernäh-rung ist ganz einfach: Acht bis zehn leckere Swiss-QUBE, über den Tag verteilt – dazu reichlich Wasser – die Hälfte der benötigten Energie; der Rest des Bedarfs kommt aus der körpereigenen Reserve – das funktioniert ganz ohne Hungergefühl. Denn Swiss-QUBE heißt Abnehmen ohne Diät.

Der Swiss-QUBE enthält wertvolle Nährstoffe pur in praktischer Würfelform, in dem die nötigen Inhaltsstoffe in optimaler Zusammensetzung enthalten sind, hergestellt aus 100% landwirtschaftlichen Rohstoffen ohne synthetische Zusätze und Konservierungs-stoffe. Auch ganz ohne Geschmacksverstärker, nur mit den natürlichen Aromen der In-haltsstoffe, sorgen die verschiedenen Sorten Swiss-QUBE für große geschmackliche Abwechslung – für Gesundheit mit Genuss.

Das 3-Phasen-Programm des Swiss-QUBE – die erste Woche ausschließlich mit Swiss-QUBE (Phase 1) – folgen ein bis zwei Wochen Intervall-QUBEn (Phase 2). In Phase 2 und 3 wird der individuelle Ernährungsplan mit viel frischem Obst und Gemüse an ein bis zwei Tagen pro Woche mit Swiss-QUBE ergänzt, um den Start in ein neues Leben mit gesunder Ernährung weiter zu festigen und das Wunschgewicht endlich ohne JoJo-Effekt langfristig auch zu halten – mit Leichtigkeit für mehr Leichtigkeit im Leben.

Die Swiss-QUBE Ernährungsprodukte werden von der Swisselan Devices AG entwickelt, produziert und vertrieben. Die Entscheidung dazu ist vor ca. vier Jahren aus einer grundlegenden Erkenntnis und Erfahrung entstanden. Nahrung ist die Medizin zur Gesunderhaltung der Menschen. Das Swiss-QUBE Team ist angetreten mit bilanzierter und natürlicher Nahrung die Gesundheit der Menschen positiv zu beeinflussen. Der Swiss-QUBE wird aus natürlichen landwirtschaftlichen Rohstoffen als Nährstoffwürfel hergestellt. Eingebettet in ein 3 Phasen Programm hilft er das Körpergewicht besser zu managen und als Nebeneffekt unterstützt er das Säure-Basen-Gleichgewicht, die zelluläre Entgiftung und eine gesunde Zellregeneration.

