„Superlearning in Mathematik: Mathe Coach

Die Mathe Coach Ltd. hat die Freude, eine wegweisende Veranstaltung anzukündigen

Ein Live-Webinar, das dank der bewährten Superlearning-Methode von Prof. Lozanov in der Lage ist, das Verständnis für Mathematik nachhaltig zu verbessern. Diese preisgekrönte Methode, die seit Jahrzehnten erfolgreich im Sprachenlernen eingesetzt wird, wird nun erstmals auf die Mathematik angewendet – ein bedeutender Schritt, der insbesondere Schülern und Eltern zugute kommen wird, die sich auf das bevorstehende Mathe-Abitur 2024 vorbereiten.

Das Event: Ein Meilenstein in der akademischen Vorbereitung

Am 22. Dezember 2023 um 18.00 Uhr wird die Mathe Coach Ltd. ein beispielloses Online-Webinar über die Plattform Zoom durchführen, das die Vorteile von Superlearning in den Fokus rückt. Die genaue Technologie dahinter ist das Verdienst von Prof. Lozanov, der eine revolutionäre Methode zur Steigerung des Lernvermögens entwickelt hat. Diese Technik hat sich bereits als unfehlbar im Sprachenlernen erwiesen und wird durch dieses Webinar erstmals auf das Mathematik-Lernen umgemünzt. „Das Abitur 2024 rückt näher und jetzt kann der Erfolg sich noch einstellen, dank der richtigen Unterstützung“, so Sarah Saalstedt von der Mathe Coach Ltd. . „In einer sich schnell wandelnden Bildungslandschaft, in der die Bedeutung von Mathematik größer ist denn je, ist es unsere Aufgabe, den Schülern jede zur Verfügung stehende Ressource und Unterstützung zu bieten.“

Das Unternehmen: Innovation in der Bildungslandschaft

Die MatheCoachLtd., 2009 in Berlin gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt, Eltern zu beraten und Schüler gezielt auf das Mathematik-Abitur vorzubereiten. Mit dem Einsatz von Superlearning setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Bereich Bildung. Diese bahnbrechende Methode hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Schüler Mathematik lernen und verstehen, radikal zu verändern. Die hochkarätige Besetzung für das anstehende Webinar wurde auch bestätigt. Das Highlight des Abends wird der Auftritt von Gründer Jo Leiss, der bereits zahlreiche Prominente zum Erfolg geführt hat.

