Suzuki Swift Typ NZ FZ Lautsprecher nachrüsten Oberklasse

Top-Performance der Soundanlage im Suzuki Swift Typ NZ FZ ab 2010 -2017

Wenn Sie im Suzuki Swift Typ NZ FZ Lautsprecher nachrüsten ist die Wahl zu Top-Qualitativen Systemen die richtige. Standardmäßig sind im Suzuki Swift Typ NZ FZ keine hoch belastbaren Lautsprecher verbaut sie sind mit sehr kleinen Magneten ausgestattet und kommen schnell an ihre Belastungsgrenzen.

Mit dem Oberklasse Suzuki Swift FZ NZ Lautsprecher Einbauset vorne hinten werden bis zu 225 Watt Leistung geboten mit hervorragenden Klangeigenschaften. Die neuen Lautsprecher werden direkt an die bestehenden KFZ-Leitungen im Fahrzeug angeschlossen und durch das bestehende Werksradio oder über ein nachträglich installiertes Fremdradio betrieben. Durch den hohen Wirkungsgrad der JL-Audio C1 650 Testsieger Lautsprecher wird eine hohe Abhörlautstärke und Belastbarkeit garantiert. Die Systeme wurden von der Fachzeitschrift Car & Hifi mit der Bewertung Oberklasse versehen.

Das Paket beinhaltet ein hochwertiges 165mm 2-Wege System für Vordertüren bis 225 Watt, auch für Hintertüren 165mm Koaxiallautsprecher mit gleicher Leistung, im Dreitürer werden sie seitlich hinten installiert. Das sorgt für hohe Pegel und klare Höhen und kräftige Bässe. Die Lautsprecher des Suzuki Swift eignen sich durch ihre einfache Integration am werkseitigen Einbauort ideal zum Nachrüsten.

Die Hochtöner für die vorderen Türen, die C1-Lautsprecher verfügen über einen kantengetriebenen True-Aluminium-Kalottenhochtöner mit außergewöhnlicher Hochfrequenzklarheit und Dynamik in seiner Klasse. Das Hochtöner-Design hat eine hervorragende Off-Axis-Reaktion und eine Hochfrequenzerweiterung. Es profitiert auch von der Silk Surround-Federung und der Ferrofluid-Dämpfung im Schwingspulenspalt sowie von der überlegenen Stärke des Neodym-Magnetkreises.

Der Tausch der Lautsprecher ist die Maßnahme mit dem größten Einfluss auf das Soundsystem, damit die Suzuki Swift Lautsprecher leicht integrierbar sind verfügen alle Einbausets aus dem Webshop von auto-lautsprecher.eu über eine hohe Einbaufreundlichkeit mit fahrzeugspezifischen Halterungen und Adapterkabel für den Suzuki Swift. Durch dieses Zubehör in den Einbausätzen wird die Installation einfach, wenn Sie Suzuki Swift Typ NZ FZ Lautsprecher nachrüsten.

Eine detaillierte Anleitung im Lieferumfang macht die Demontage der Türverkleidungen einfach. Einbautipps für Kunden können Ihnen den Einbau in der Werkstatt ersparen und Türverkleidungen mit wenigen Werkzeugen demontieren. Der Online-Shop bietet auch das richtige Entriegelungswerkzeug zum Entfernen der Türverkleidung. Für die Türdämmung gibt es auch selbstklebende Bitumenmatten die sehr leicht aufbringbar sind. Die Türdämmung verbessert nochmals die Akustik für die eingebauten Lautsprecher, Messungen haben ergeben das Fahrzeuge mit Türdämmung einen bis zu 7DB höheren Pegel in der Basswiedergabe bei gleicher Leistung am Radio erreichen.

Der Onlineshop für Suzuki Auto-Lautsprecher bietet für verschiedene Suzuki Modelle wie Alto, Baleno, Grand Vitara, Splash, Swift, SX4 und Vitara Lautsprecher mit hoher Einbaufreundlichkeit an. Alle Angebote werden inclusive Halterungen für die werkseitige Installation und Adapterkabel ausgeliefert.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.