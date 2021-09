SVA und PoINT: Neue Partnerschaft für optimales Datenmanagement

Wiesbaden/Siegen. Die neue Partnerschaft zwischen PoINT Software & Systems und SVA System Vertrieb Alexander GmbH eröffnet Unternehmen Zugang zu innovativen Storage-Lösungen für ein effizientes und rechtskonformes Datenmanagement. Damit erweitert SVA ihr Angebot u. a. im Bereich Business Continuity.

Das Systemhaus SVA bietet seinen Kunden deutschlandweit, an 25 Standorten, umfassende und flexible IT-Lösungen. Im Bereich des intelligenten Daten- und Informationsmanagements hat SVA das Portfolio nun um die Software-Lösungen von PoINT ergänzt. “Die neue Partnerschaft mit SVA ist ein besonderer Gewinn für die Kunden”, kommentiert Sebastian Klee, CMO bei PoINT Software & Systems, “denn so profitieren die Unternehmen von der jahrzehntelangen Erfahrung und dem umfassenden Know-how zweier Experten für ihre IT”.

Mit den Software-Produkten von PoINT entwickeln die SVA-Experten individuelle, auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Storage-Lösungen, die sich nahtlos in die gesamte IT-Infrastruktur einfügen. PoINT Produkte ermöglichen dabei eine Optimierung und effiziente Nutzung von Speichersystemen. Gleichzeitig unterstützt die Software von PoINT Unternehmen bei der Umsetzung von Compliance- und Archivierungsanforderungen. Durch Herstellerunabhängigkeit und Skalierbarkeit ist maximale Flexibilität geboten.

So können Kunden künftig mit den Software-Produkten von PoINT und einer Gesamtlösung von SVA den Herausforderungen des Datenwachstums entgegentreten.

Über SVA:

Die SVA System Vertrieb Alexander GmbH ist einer der führenden deutschen System-Integratoren mit mehr als 2.000 Mitarbeiter an 25 Standorten in Deutschland. Wir verknüpfen hochwertige IT-Produkte mit Projekt-Know-how und Flexibilität zu optimalen Lösungen für unsere Kunden. Branchenunabhängige Kernthemen sind Datacenter-Infrastruktur – wie Speicher-, Server- und Netzwerk-Lösungen und Virtualisierungs-Technologien – sowie Business Continuity, IT Service Management und SAP. Unsere Experten verbinden außerdem mehr als zwanzig Jahre an IT-Infrastruktur-Erfahrung mit Know-how für moderne Anforderungen wie IT Security, Big Data Analytics & IoT, End User Computing, Cloud und Agile IT & Software Development.

PoINT Software & Systems GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten. Unsere Storage & Data Management Lösungen bieten eine einfache und effiziente Einbindung unterschiedlicher Speichertechnologien und -systeme unter Berücksichtigung der unternehmerischen Anforderungen. PoINT Produkte ermöglichen eine optimierte Nutzung von Speichersystemen und die Reduzierung von Kosten und Problemen, verursacht durch Datenwachstum. Die Software-Lösungen erfüllen Compliance- und Archivierungsanforderungen und bieten Unabhängigkeit von Speichertechnologien und Anbietern.

